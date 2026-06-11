Gewitterfront zog Spur der Verwüstung in Kärnten

Die Folgen der massiven Gewitterfront zogen sich beinahe über alle Kärntner Bezirke. ORF-Berichten zufolge rückten die Einsatzkräfte rund 60 Mal zum Einsatz aus, darunter zum Beispiel die Freiwillige Feuerwehr Viktring – Stein /Neudorf in Klagenfurt.

Wind und Starkregen

„Hervorgerufen durch den Wind bzw. den intensiven Niederschlag musste eine Überschwemmung als auch ein umgestürzter Baum beseitigt werden“, berichten die Florianis in den sozialen Medien. In der Gemeinde St. Veit an der Glan traf wiederum ein Baum auf eine Stromleitung und fing Feuer. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Unterbergen und Ferlach. Sie schildern: „Das Feuer erlosch durch den Starkregen zum Glück von selbst. […] Wir sicherten den Bereich bis zum Eintreffen des Störungdienstes der Kelag ab.“ Nach der Stromabschaltung wurde der umgestürzte Baum entfernt.

©FF Unterbergen | In Unterbergen stürzte ein Baum auf eine Stormleitung. ©FF Unterbergen | Die Feuerwehr rückte zum Einsatz aus.

Kärntens Feuerwehren im Dauereinsatz

Zu mehreren technischen Einsätzen rückten auch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Zell-Gurnitz im Bezirk Klagenfurt-Land aus. Dazu zählten ebenfalls umgestürzte Bäume, welche die Straßen blockierten. Aber auch überschwemmte Kellern und Garagen sowie überlastete Kanäle. Diverse Unwettereinsätze gab es außerdem im Gemeindegebiet von Krumpendorf sowie auf der L73 Mitterteich Straße. Dort beseitigten die Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Moosburg sowie die Löschgruppe Kreggab-Moosburg einen Baum, der auf eine Fahrbahn gestürzt war.

©FF Zell-Gurnitz | Ein heftiges Gewitter sorgte in Kärnten vielerorts für … ©FF Viktring – Stein /Neudorf | … überflutete Keller und umgestürzte Bäume.

Einsätze nach heftigem Sturm

Am Vormittag kam es zudem zu einem Sturmschaden auf der Kleinkirchheimer Straße (B 88). „Ein Baum war quer über die Fahrbahn gestürzt und blockierte den Verkehr auf der Bundesstraße im Bereich des Kolmhofs“, erläutern die hiesigen Feuerwehrleute. Mit der Motorsäge war das Hindernis rasch zerkleinert und beseitigt. Aber: „Bei der Kontrolle der Einsatzstelle stellten wir fest, dass ein zweiter Baum durch das Unwetter stark beschädigt wurde und auf die Straße zu stürzen drohte. Zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden haben wir diesen präventiv gleich mit umgeschnitten“, heißt es vonseiten der Kameraden aus Bad Kleinkirchheim abschließend.