Stromausfälle nach Gewitter: Knapp 1.000 Haushalte in Kärnten waren betroffen

Heftige Sturmböen und Blitzeinschläge sorgten am Mittwochabend für Stromausfälle in Kärnten. Knapp 1.000 Haushalte waren betroffen. Inzwischen konnte die Versorgung vielerorts wiederhergestellt werden.

Eine heftige Gewitterfront hat am Mittwochabend in mehreren Kärntner Bezirken massive Schäden angerichtet – 5 Minuten berichtete. Vorübergehend waren außerdem knapp tausend Haushalte von der Stromversorgung abgeschnitten. „Aktuell sind es noch ungefähr hundert“, erklärt Robert Schmaranz, Abteilungsleiter der KNG-Kärnten Netz GmbH, im Gespräch mit 5 Minuten. Betroffen sind unter anderem die Saualm sowie eine Ortschaft in der Nähe von Meiselding im Bezirk St. Veit an der Glan. Der Störungsdienst arbeitet auf Hochtouren an der Behebung der Schäden. „Wir sind guter Dinge, dass wir die Stromversorgung im Laufe des Vormittags wieder herstellen können“, versichert Schmaranz abschließend.

©KNG Knapp hundert Haushalte waren am Donnerstagmorgen noch ohne Strom.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.06.2026 um 08:02 Uhr aktualisiert