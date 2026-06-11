Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Symbolfoto
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist ein Störungsdienst-Auto der Kärnten Netz.
Am Mittwochabend fiel in vielen Kärntner Haushalten plötzlich der Strom aus.
Kärnten
11/06/2026
Sturmböen & Blitze

Stromausfälle nach Gewitter: Knapp 1.000 Haushalte in Kärnten waren betroffen

Heftige Sturmböen und Blitzeinschläge sorgten am Mittwochabend für Stromausfälle in Kärnten. Knapp 1.000 Haushalte waren betroffen. Inzwischen konnte die Versorgung vielerorts wiederhergestellt werden.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(117 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Eine heftige Gewitterfront hat am Mittwochabend in mehreren Kärntner Bezirken massive Schäden angerichtet – 5 Minuten berichtete. Vorübergehend waren außerdem knapp tausend Haushalte von der Stromversorgung abgeschnitten. „Aktuell sind es noch ungefähr hundert“, erklärt Robert Schmaranz, Abteilungsleiter der KNG-Kärnten Netz GmbH, im Gespräch mit 5 Minuten. Betroffen sind unter anderem die Saualm sowie eine Ortschaft in der Nähe von Meiselding im Bezirk St. Veit an der Glan. Der Störungsdienst arbeitet auf Hochtouren an der Behebung der Schäden. „Wir sind guter Dinge, dass wir die Stromversorgung im Laufe des Vormittags wieder herstellen können“, versichert Schmaranz abschließend.

Ein Bild auf 5min.at zeigt die Störungskarte der KNG-Kärnten Netz GmbH.
©KNG
Knapp hundert Haushalte waren am Donnerstagmorgen noch ohne Strom.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.06.2026 um 08:02 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Artikel zum Thema:
Mehr Interessantes

Folge uns auf: