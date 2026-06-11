Rotes Kreuz startet Aufruf zum Blutspenden

Gerade vor dem Sommer ist es wichtig Blut zu spenden, damit es zu keinen Engpässen kommt. Daher startet das Rote Kreuz anlässlich des Weltblutspendetages am 14. Juni wieder mit einer landesweiten Kampagne.

Insgesamt 22.793 Menschen kamen im vergangenen Jahr zu 769 Blutspendeaktionen des Roten Kreuz Kärnten. Daraus konnten insgesamt 19.380 Blutkonserven gewonnen werden. Anlässlich des Weltblutspendetages am 14. Juni bittet Rot-Kreuz-Präsident Martin Pirz: „Viele Stammspenderinnen und -spender sind im Sommer im wohlverdienten Urlaub und gleichzeitig steigt das Verkehrsaufkommen und damit auch die Häufigkeit der Unfälle. Deshalb ist es gerade jetzt wichtig, dass alle mithelfen und zum Blutspenden kommen.“

Wichtiges Notfallmedikament

Spenden dürfen grundsätzlich alle Menschen zwischen 18 und 70 Jahren (Erstspender:innen dürfen das 60. Lebensjahr noch nicht vollendet haben), die gesund sind und gewisse gesetzliche Voraussetzungen erfüllen. Das Körpergewicht soll mindestens 50 Kilogramm betragen. Mitbringen muss man nur einen Ausweis und ein bisschen Zeit. „Blut ist ein einzigartiges Notfallmedikament, das nicht künstlich ersetzt werden kann. Blutkonserven sind zudem nur 42 Tage lang haltbar“, erklärt Dr. Albert Sima, ärztlicher Leiter der Blutspendezentrale Kärnten und Pirz ergänzt: „Blutspenden ist ein Zeichen, dass man an andere denkt. Wir sind dankbar, dass die Kärntnerinnen und Kärntner dies so tatkräftig unterstützen.“ Blutspendetermine sind online zu finden.