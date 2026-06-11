Beteiligung entscheidet Geldregen

Seit Wochen wurde zuletzt auf Bundesebene um die millionenschwere Parteienförderung gezankt. Nun soll sie wenigstens nicht erhöht, sondern lediglich eingefroren werden. Was immer noch die zweithöchste Förderung auf der Welt ist.

Es wäre Zeit, einem Vorschlag des Team Kärnten-Chefs Gerhard Köfer näherzutreten. 266 Millionen Euro haben der Bund und die Länder im Vorjahr an die Parteien ausgeschüttet. Das ist nach Japan weltweit der zweite Platz und in Europa unangefochten der erste Rang dieser monetären Reihung. Nun hat sich die Bundesregierung, ungeachtet der Einsparungen auf allen Seiten und allen Schultern, wenigstens durchgerungen, diesen Geldregen nicht zu verstärken, sondern ihn einzufrieren. Für Köfer ist das zuwenig.

Förderung an Wahlbeteiligung koppeln

„Wir fordern seit geraumer Zeit, die Förderung für die politischen Parteien an die Wahlbeteiligung zu koppeln!“ Ein Beispiel: Eine Wahlbeteiligung von vielleicht 65 Prozent würde bedeuten, dass auch die Förderung für die Parteien nur 65 Prozent des bisherigen Summe ausmacht. Kurzformel: Die Wahlbeteiligung entscheidet über die Politförtderung. Köfer: „Es würde aber auch die Bemühungen um Wählerstimmen verstärken und dadurch mehr Bürgernähe bringen.“

Köfer erntet Kopfnicken

Nun ist es aber so, dass es ja nicht nur die Parteienförderungen gibt, auch die Bildungsinstitute der Parteien und die Klubs der Abgeordneten werden millionenschwer unterstützt. Soll diese prozentuelle Regelung auch für diese gelten? Köfer: „Ja, natürlich.“ Im Landtag hat der Team Kärnten-Chef diese seine Forderung nach Verbindung der Politförderungen an die Wahlbeteiligung am Donnerstag wiederholt. Man sah auch Kopfnicken in den anderen Parteien.