Zehntausende Euro weg: Kärntnerin (93) bestohlen, Pfleger verschwunden

Ein 24-Stunden-Pfleger hat seinen Arbeitsplatz am Donnerstag, 11. Juni 2026, bei einer 93-jährigen Kärntnerin im Bezirk Wolfsberg unangekündigt verlassen. Daraufhin wurde die Pflegeagentur verständigt, die den 26-jährigen Rumänen erreichte. Der meinte, er müsse aus dringenden, privaten Gründen nach Hause und sei in zwei Tagen wieder am Arbeitsplatz. In der Zwischenzeit aber der Schock: Angehörige des Opfers stellten fest, dass aus dem Tresor der 93-Jährigen mehrere 10.000 Euro Bargeld gestohlen worden sind. Sie erstatteten Anzeige, die Ermittlungen laufen. Für den 24-Stunden-Pfleger gilt die Unschuldsvermutung.