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Symbolfoto
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen alten Mann, der eine alte Frau in einem Rollstuhl schiebt und davor eine Hand mit Geld.
Eine pflegebedürftige Kärntnerin wurde bestohlen, ihr 24-Stunden-Pfleger verließ gleichzeitig unangekündigt seinen Arbeitsplatz.
Bezirk Wolfsberg
11/06/2026
Am Donnerstag

Zehntausende Euro weg: Kärntnerin (93) bestohlen, Pfleger verschwunden

Mehrere 10.000 Euro wurden einer 93-jährigen Kärntnerin aus dem Tresor gestohlen. Ihre 24-Stunden-Pflegekraft derweil wie vom Erdboden verschluckt. Die Polizei ermittelt nun.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(99 Wörter)
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Ein 24-Stunden-Pfleger hat seinen Arbeitsplatz am Donnerstag, 11. Juni 2026, bei einer 93-jährigen Kärntnerin im Bezirk Wolfsberg unangekündigt verlassen. Daraufhin wurde die Pflegeagentur verständigt, die den 26-jährigen Rumänen erreichte. Der meinte, er müsse aus dringenden, privaten Gründen nach Hause und sei in zwei Tagen wieder am Arbeitsplatz. In der Zwischenzeit aber der Schock: Angehörige des Opfers stellten fest, dass aus dem Tresor der 93-Jährigen mehrere 10.000 Euro Bargeld gestohlen worden sind. Sie erstatteten Anzeige, die Ermittlungen laufen. Für den 24-Stunden-Pfleger gilt die Unschuldsvermutung.

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