Um 60.000 Euro: Abschnitt des Millstätter See Radwegs wird modernisiert

Der R2B-Radweg am Millstätter See wird seit gestern saniert. Das Land investiert in die Verkehrssicherheit und Attraktivität der Region.

Im Gemeindegebiet von Millstatt am See wird seit Mittwoch ein schadhaftes Teilstück des R2B Millstätter See Radwegs instand gesetzt. Der betroffene Abschnitt befindet sich entlang der B98 Millstätter Straße zwischen Pesenthein und Millstatt, genauer gesagt im Bereich der Zufahrt zum Schloss Heroldeck. Da dort auf einer Länge von etwa 15 Metern Absenkungen im Randbereich aufgetreten waren, mussten die entsprechenden Flächen vorab aus Sicherheitsgründen abgesperrt werden.

60.000 Euro an Kosten

Für das Land Kärnten hat das Projekt hohe Priorität, wie Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber unterstreicht: „Gut ausgebaute und sichere Radwege sind ein wichtiger Bestandteil moderner Freizeitinfrastruktur. Sie werden von Einheimischen ebenso wie von unseren Gästen intensiv genutzt und tragen wesentlich zur Attraktivität unserer Regionen bei“. Aus diesem Grund beteiligt sich das Straßenbaureferat des Landes mit einer Summe von 40.000 Euro an der Finanzierung. Die kalkulierten Gesamtkosten für das Sanierungsprojekt belaufen sich auf 60.000 Euro.

Auch der Straßenverkehr ist betroffen

Die Bauarbeiten wirken sich auch vorübergehend auf den umliegenden Verkehr aus. Um die Maßnahmen sicher umsetzen zu können, sind auf der B98 Millstätter Straße eine Verengung der Fahrbahn sowie eine Reduzierung der erlaubten Geschwindigkeit notwendig. Die Arbeiten sollen zügig vorangehen und bis Ende Juni vollständig abgeschlossen sein. „Mit den Maßnahmen sichern wir den langfristigen Erhalt dieser wichtigen Infrastruktur, erhöhen die Lebensqualität in der Region und vermeiden zudem höhere Kosten in der Zukunft“, hält Gruber abschließend fest.