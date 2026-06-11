Autobahn gesperrt: Person bei Fahrzeugüberschlag auf der A10 verletzt

Nach einem schweren Unfall gestern Abend musste die A10 bei Lendorf komplett gesperrt werden. Ein Auto war ins Schleudern geraten und auf der Seite liegen geblieben, es gab eine verletzte Person.

Auf der A10 im Bereich der Gemeinde Lendorf ereignete sich gestern Abend ein schwerer Verkehrsunfall. Kurz nach der Autobahnauffahrt Lendorf in Fahrtrichtung Knoten Spittal verlor ein Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto kam ins Schleudern und blieb schließlich auf der Seite liegen.

Zwei Personen involviert

Die örtliche Feuerwehr war binnen kürzester Zeit vor Ort. „Da wir den Unwettereinsatz noch nicht beendet hatten, waren wir sehr schnell am Einsatzort. Zwei Personen waren bereits aus dem Auto befreit. Eine wurde unbestimmten Grades verletzt und vom Notarztteam erst versorgt und ins Krankenhaus gebracht“, heißt es seitens der FF Lendorf.

Autobahn wurde gesperrt

Die Einsatzkräfte der FF Lendorf bauten umgehend einen Brandschutz auf, sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahn. Bei den anschließenden Aufräumarbeiten und der Unterstützung des Bergeunternehmens beim Verladen des Wracks erhielt die Wehr Hilfe von der zusätzlich alarmierten Feuerwehr Seeboden. Für die Dauer der Fahrzeugverladung musste die Autobahn von der Polizei komplett gesperrt werden.