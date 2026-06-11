Trauer um engagierten Ex-Professor und Gemeinderat aus Kärnten

Die Marktgemeinde St. Paul trauert um eine engagierte Persönlichkeit: Der ehemalige Mathematikprofessor Karl Monsberger ist im 78. Lebensjahr verstorben. Seine Wurzeln lagen in Ettendorf, wo er geboren wurde und aufwuchs. Nach den ersten Schuljahren wechselte er an das Stiftsgymnasium St. Paul. Es folgte ein Studium in Graz, das den Grundstein für seine berufliche Laufbahn legte. Nach einem ersten Lehrjahr in der steirischen Landeshauptstadt kehrte er in die Region zurück und unterrichtete bis zu seiner Pensionierung an der HAK Wolfsberg die Fächer Mathematik, Physik und EDV, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet.

Verleihungen und Verantwortung

Neben seiner tiefen Verbundenheit zur Familie war die Freizeit des Pädagogen von vielseitigem Engagement geprägt. Auch politisch übernahm er Verantwortung und wurde im Jahr 1997 als Gemeinderat der ÖVP für die Marktgemeinde St. Paul angelobt. Seine beruflichen Leistungen wurden Ende 2000 mit der Verleihung des Berufstitels Oberstudienrat gewürdigt. Für sein weitreichendes Wirken im Dienst der Gemeinschaft zeichnete ihn Bürgermeister Stefan Salzmann im Jahr 2022 mit der silbernen Verdienstmedaille der Gemeinde aus.

Informationen zur Verabschiedung

Die Verabschiedung findet am Freitag, dem 12. Juni, statt. Nach der Einsegnung und der Feier des Wortgottesdienstes um 10.30 Uhr wird er auf den Ortsfriedhof geleitet und im Familiengrab beigesetzt.