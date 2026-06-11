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/ ©Feuerwehr Schiefling im Lavanttal
Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Felssturz.
Die Feuerwehr Schiefling im Lavanttal räumt die vom Unwetter blockierte B70 Packer Bundesstraße auf.
Lavanttal
11/06/2026
Blaulichteinsatz

B70 durch Felssturz blockiert: Kärntner Feuerwehr musste ausrücken

Heftige Unwetter führten auf der B70 zu zwei Feuerwehreinsätzen. Nach einem Baumsturz und einem Felssturz mussten die Einsatzkräfte die Fahrbahn räumen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(158 Wörter)
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Heftige Unwetter führten in der Nacht auf heute zu zwei Feuerwehreinsätzen auf der B70 Packer Bundesstraße. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Schiefling im Lavanttal mussten auf dem Streckenabschnitt zwischen Twimberg und Preitenegg ausrücken, um Verkehrsbehinderungen zu beseitigen.

Baum auf der Straße und Felssturz

Der erste Alarm ging um 20:13 Uhr ein, nachdem ein umgestürzter Baum die Fahrbahn blockiert hatte. Das Hindernis wurde mit einer Kettensäge entfernt, sodass die Straße zügig wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte. Mitten in der Nacht folgte die nächste Alarmierung wegen herabstürzenden Gesteins. „Um 1:58 Uhr wurden wir zu einem Felssturz gerufen. Die linke Fahrspur wurde weitestgehend freigeräumt während die rechte Fahrspur vorübergehend abgesperrt wurde“, erklärten die Einsatzkräfte. Beide Einsätze konnten jeweils nach rund einer Stunde erfolgreich beendet und die volle Einsatzbereitschaft der Feuerwehr wiederhergestellt werden.

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