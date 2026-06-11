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Ein Bild auf 5min.at zeigt Bürgermeisterin Michaela Oberlassnig.
Michaela Oberlassnig folgt auf Christof Seymann und übernimmt für die SPÖ das Mandat im Kärntner Landtag.
Villach-Land/Kärnten
11/06/2026
Wechsel

Wechsel bei der SPÖ Kärnten: Rote Rochade ist fix

Personalwechsel bei der Kärntner SPÖ: Landtagsabgeordneter Christof Seymann geht in den Ruhestand. Seine Nachfolge im Landtag tritt die Bürgermeisterin von Feld am See, Michaela Oberlassnig, an.

von Fritz Kimeswenger Das Foto auf www.5min.at zeigt Mag. Fritz Kimeswenger aus dem Politik Ressort.
1 Minute Lesezeit(194 Wörter)
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Nächste Personalrochade bei der Kärntner SPÖ: Landtagsabgeordneter Christof Seymann kündigte im Landtag seinen politischen Rückzug an, ihm folgt die Bürgermeisterin von Feld am See, Michaela Oberlassnig, im Landtag nach.

Mandat zurückgelegt

Der 65-jährige Christof Seymann, ein in Treffen am Ossiacher See beheimateter Beamter aus dem Ministerium für Land- und Forstwirtschaft, gehört seit 12. April 2018 dem Landtag an. Der verheiratete Vater vondrei Kindern widmete sich vor allem Themen rund um die Wildbach- und Lawinenverbauung sowie der Raumordnung und Infrastruktur. Nun geht Seymann in den Ruhestand und legt sein Mandat zurück. Und hier greifen die Mechanismen der Parteipolitik: Denn die SPÖ ist an die Reihung der Kandidaten bei der vergangenen Landtagswahl gebunden.

Gebürtige Wienerin übernimmt

Im Wahlkreis Villach Stadt und Land folgt in der Reihung das Gemeindeoberhaupt von Feld am See, die Sonderpädagogin Michaela Oberlassnig (52). Die gebürtige Wienerin und dreifache Mutter, lebt seit 2003 in Feld am See. Skifahren, Reiten und Lesen gibt sie als Hobbies an. Zuletzt war eine ihrer Hauptaufgaben die Fertigstellung der Verbauung einer für die Gegendtaler Tourismushochburg sehr wichtigen Wildbachverbauung.

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