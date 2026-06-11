Prozess um leidende Schweine: Kärntner Landwirt akzeptiert Diversion

Ein Fall von mutmaßlicher Tierquälerei beschäftigte das Landesgericht Klagenfurt. Ein Kärntner Landwirt wies alle Vorwürfe von sich, akzeptierte am Ende aber dennoch eine Diversion.

Ein Landwirt aus Kärnten musste sich am Donnerstag wegen des Verdachts der Tierquälerei vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten. Dem Mann wurde vorgeworfen, zwei seiner Tiere über einen längeren Zeitraum unnötigen Leiden ausgesetzt zu haben. Das Verfahren endete mit einer Diversion, im Zuge derer der Landwirt eine Zahlung von 750 Euro leisten muss.

Kot und Schnee gefressen?

Laut Anklage litt das betroffene Vieh unter schweren Lähmungen. Trotz der ausdrücklichen Empfehlung eines Tierarztes soll der Angeklagte eine Notschlachtung verweigert und die Situation über zwei Monate hinweg verschleppt haben, jene Darstellung deckt sich mit der Aussage eines Experten der Landesregierung, der eine Kontrolle auf dem Anwesen durchgeführt hatte. Laut einem Bericht des „ORF“ gab dieser Zeuge an, dass die Schweine ohne Futter und Wasser zurückgelassen wurden, weshalb sie dazu gezwungen gewesen seien, Kot und Schnee zu fressen.

Schuld zurückgewiesen

Der beschuldigte Kärntner bestritt die Vorwürfe im Prozess vollumfänglich und plädierte auf nicht schuldig. Er betonte, dass zu keinem Zeitpunkt eine Notwendigkeit für eine Schlachtung bestanden habe und er seiner Fürsorgepflicht stets nachgekommen sei. Trotz der zurückgewiesenen Schuld einigte er sich schließlich auf den angebotenen Betrag, um das Verfahren zu beenden.