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Ein Bild auf 5min.at zeigt Motorradfahrer und einen Rettungswagen.
Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der verletzte Motorradfahrer in das Bezirkskrankenhaus Lienz transportiert.
Oberdrauburg
11/06/2026
Blaulichteinsatz

Kärnten: Motorradfahrer (52) verliert Kontrolle und bleibt bewusstlos liegen

Ein 52-jähriger deutscher Motorradfahrer stürzte am Plöckenpass nach einer Kurve und wurde dadurch bewusstlos. Auch die Straße musste gesperrt werden.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(186 Wörter)
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Am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf der Plöckenpass-Bundesstraße (B110) ein schwerer Motorradunfall. Ein 52-jähriger deutscher Staatsbürger war als Schlusslicht einer vierköpfigen Reisegruppe aus Deutschland unterwegs, die sich auf der Bergfahrt von Oberdrauburg in Richtung Kötschach-Mauthen befand.

Keine Erinnerung an den Unfall

Gegen 16:40 Uhr verlor der Mann im Anschluss an eine scharfe Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet nach rechts in Richtung des Straßenrands, stürzte und blieb in der Folge bewusstlos liegen. Zu einem späteren Zeitpunkt gab der Verunfallte an, keinerlei Erinnerungen mehr an das Geschehen zu haben. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der verletzte Motorradfahrer mit dem Rettungshubschrauber C7 in das Bezirkskrankenhaus Lienz transportiert.

Straße war kurzzeitig gesperrt

Der Sturz zog zudem erhebliche Verunreinigungen der Fahrbahn durch auslaufenden Kraftstoff nach sich. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Oberdrauburg und Laas rückten aus, um das Benzin zu binden und die Straße zu säubern. Während der Aufräumarbeiten war die B110 im betroffenen Bereich für rund eine halbe Stunde lediglich einspurig befahrbar.

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