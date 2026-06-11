Vom Lehrling zum Filialleiter: Kärntner Talente übernahmen das Ruder

Der Supermarkt-Nachwuchs übernimmt das Ruder: Im Rahmen der unternehmenseigenen Initiative „Lehrlinge führen Märkte“ leiten aktuell 17 angehende Fachkräfte für eine Woche eigenständig sieben BILLA und BILLA PLUS Filialen. Die Aktion erstreckt sich über die Bundesländer Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, die Steiermark, Kärnten, Salzburg und das Burgenland. Vom 8. bis 12. Juni tauchen die Teilnehmenden in sämtliche Bereiche des Marktalltags ein. Dabei sammeln sie praxisnahe Erfahrungen, die vom operativen Tagesgeschäft bis hin zur strategischen Planung und der internen Koordination reichen.

„Strebe eine Führungsposition an“

Besonders im Fokus steht dabei eine Filiale in Villach, in der sich 21 Lehrlinge mit großem Engagement, Teamgeist und strategischem Denken in ihren zeitweisen Führungspositionen beweisen. Für die Jugendlichen bietet die Projektwoche eine Gelegenheit, persönliche Grenzen zu verschieben und abseits des gewohnten Lehralltags als Team zusammenzuwachsen. Zwei der teilnehmenden Nachwuchskräfte schildern ihre persönlichen Beweggründe. Barbara Klein (20 Jahre), Lehrling aus Seeboden schildert: „Ich nehme an der Woche ‘Lehrlinge führen Märkte‘ teil, da ich eine Führungsposition anstrebe und das Erlernte unter Beweis stellen möchte. Besonders wichtig ist mir dabei, nicht nur fachlich viel zu lernen, sondern auch eine wertvolle Zeit mit meinen neuen Kolleginnen und Kollegen zu verbringen.“ Auch Noah Büchner (16 Jahre), Lehrling aus Gnesau, erklärt: „Ich nehme an der Woche ‘Lehrlinge führen Märkte‘ teil, da ich diese Möglichkeit nutzen möchte, um meine gelernten Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und um mich mit anderen Lehrlingen auszutauschen. Die kommenden Herausforderungen werde ich gut meistern.“

© REWE Group Media Relations Barbara Klein und… © REWE Group Media Relations …Noah Büchner über die Initiative.

Sieger durch Verkaufserfolg

Zu den Besonderheiten der Aktionswoche gehört ein teamübergreifender Verkaufswettbewerb, bei dem die Jugendlichen Kundinnen und Kunden zu ausgewählten Produkten beraten. Hierbei sind Fachwissen und Kreativität gefragt, denn das Team mit dem höchsten Verkaufserfolg geht am Ende als Sieger hervor. Während in ganz Österreich in diesem Jahr bereits 262 Jugendliche ihre Ausbildung im Unternehmen begonnen haben, sind speziell in der Region Kärnten noch viele Stellen unbesetzt. Das Ausbildungsportfolio umfasst insgesamt elf Lehrberufe. Neben dem klassischen Einzelhandel mit Spezialisierungen auf den Lebensmittelbereich, Feinkost oder den digitalen Verkauf stehen auch eine Doppellehre (Einzelhandel und Bürokaufmann/-frau) sowie reine Bürolehren zur Auswahl. Zudem werden Ausbildungen in den Bereichen Konditorei, Lebensmitteltechnik, Systemgastronomie, Groß- und Medienhandel sowie Elektrotechnik angeboten.