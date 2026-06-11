Pfefferspray eingesetzt: Betrunkener Steirer drohte Polizei mit Axtstiel

Nach einer Alkoholkontrolle auf der B 94 in Kärnten geriet ein 48-Jähriger völlig in Rage. Als die Beamten die Weiterfahrt verhindern wollten, griff er zur Waffe. Erst der Einsatz von Pfefferspray stoppte den Mann.

Alkoholeinfluss am Steuer endete für einen Autofahrer in Kärnten mit der Abnahme des Führerscheins und einem Pfeffersprayeinsatz. Der 48-jährige Steirer war am Donnerstagnachmittag auf der B 94, der Ossiacher Bundesstraße, im Gemeindegebiet von Frauenstein unterwegs, als er von einer Polizeistreife gestoppt wurde. Da ein Alkotest positiv ausfiel, nahmen die Beamten dem Mann den Führerschein vorläufig ab und untersagten ihm die Weiterfahrt.

Lenker wollte Polizisten bewerfen

Weil die Polizisten vermuteten, dass sich der Mann trotz des Verbots wieder ans Steuer setzen wollte, postierten sie sich präventiv neben dem geparkten Wagen. Die Situation eskalierte, als der Lenker die Beamten bemerkte. Er griff nach einem Axtstiel auf der Rückbank, gestikulierte wild und drohte, diesen nach der Streife zu werfen.

Pfefferspray gegen Steirer

Mehrere Aufforderungen, das aggressive Verhalten einzustellen, blieben wirkungslos. Erst nachdem die Einsatzkräfte den Gebrauch von Pfefferspray angedroht und diesen schließlich auch eingesetzt hatten, beruhigte sich der Mann. Er blieb unverletzt, lehnte eine medizinische Versorgung ab und wird nach Abschluss der Ermittlungen angezeigt.