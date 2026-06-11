Wetter in Kärnten: Sonne, Wolken und bis zu 21 Grad am Freitag

Der Freitag startet in Kärnten sonnig, bevor von Nordwesten dichte Wolken aufziehen. Regen ist ebenso möglich, bei milden 17 bis 21 Grad bleibt es aber hauptsächlich trocken.

Die Sonne zeigt sich in Kärnten am Freitag nur noch selten in Wolkenlücken. Trotz der dichten Wolkendecke bleibt es in den meisten Regionen bei bis zu 21 Grad trocken.

Die Sonne zeigt sich in Kärnten am Freitag nur noch selten in Wolkenlücken. Trotz der dichten Wolkendecke bleibt es in den meisten Regionen bei bis zu 21 Grad trocken.

Der Freitag in Kärnten startet zunächst verbreitet mit viel Sonnenschein. Allerdings zieht von Nordwesten her rasch Bewölkung auf. Im weiteren Tagesverlauf verdichtet sich die Wolkendecke über dem gesamten Bundesland, sodass die Sonne nur noch vereinzelt Wolkenlücken nutzen kann.

Etwas Regen ist möglich

Trotz der grauen Aussichten bleibt es größtenteils niederschlagsfrei. „Etwas Regen ist nur im nördlichen Möll- und Maltatal denkbar“, wissen die Experten der GeoSphere Austria. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Temperaturen bewegen sich im milden Bereich und klettern auf Maxima von 17 bis 21 Grad.