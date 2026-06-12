Unterkärnten: Kaufkraft hoch, aber der Handel kämpft

Eine Strukturanalyse der LEADER-Region Unterkärnten beleuchtet die wirtschaftliche Situation in den Bezirken Völkermarkt und Wolfsberg. Sie zeigt umfassend, wie sich Handel, Kaufkraft und Ortszentren entwickeln.

Die Handelslandschaft in Unterkärnten steht vor großen Herausforderungen. Laut einer neuen Studie, die auf den Daten von 2.617 Konsumenten, 484 Betrieben und 106 Unternehmern basiert, bremst die Bevölkerungsentwicklung schon heute das wirtschaftliche Wachstum der beiden Bezirke. Dabei mangelt es den Menschen nicht an Geld: Die einzelhandelsrelevante Kaufkraft liegt mit zirka 24.400 Euro pro Kopf deutlich über dem landesweiten Kärntner Wert von 23.650 Euro. Das Problem: Dieses Geld fließt zunehmend in den Online-Handel, oder wird in Ballungsräumen, wie Klagenfurt oder Graz ausgegeben.

Tourismus wichtig

Die größte Finanzspritze kommt laut der Wirtschaftsstrukturanalyse von außerhalb – nämlich durch den Tourismus. Tagesgäste sowie Nächtigungstouristen zählen insbesondere in tourismusstarken Gemeinden zu den wichtigsten Kundengruppen des lokalen Einzelhandels. „Der Tourismus bietet enormes Potenzial für den regionalen Handel. Dieses Potenzial muss künftig noch stärker genutzt und in Wertschöpfung für die Ortszentren umgewandelt werden“, betont Rudolf Bredschneider, Wirtschaftskammer-Bezirksstellenobmann Völkermarkt. Die nächtigungsstärkste Gemeinde des Bezirks ist St. Kanzian am Klopeiner See.

©WKK Präsentation der Wirtschaftsstrukturanalyse in Völkermarkt.

Starke Bindung im Wolfsberger Lebensmittelhandel

Mit einem jährlichen Einzelhandelsumsatz von rund 347 Millionen Euro bleibt Wolfsberg zudem ein zentraler Handelsstützpunkt. WK-Bezirksstellenobmann Wolfsberg Gerhard Oswald sieht die Ergebnisse als Bestätigung: „Die Menschen im Lavanttal vertrauen ihren regionalen Betrieben. Diese hohe Einkaufstreue basiert auf Qualität, Beratung und Engagement. Gleichzeitig müssen wir Kaufkraftabflüsse verringern und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Betriebe stärken.“

Betriebe unter Druck

Nichtsdestotrotz besteht Handlunsbedarf. Denn: Rund 22 Prozent der Handelsbetriebe weisen eine niedrige Wettbewerbsfähigkeit auf, weitere 46 Prozent befinden sich im mittleren Bereich. Nur 32 Prozent gelten als hoch wettbewerbsfähig. Speziell die Konkurrenz durch den Online-Handel wird zunehmend spürbar. 45 Prozent der befragten Unternehmen sehen eine Verschlechterung ihrer Wettbewerbssituation durch digitale Anbieter. Gleichzeitig nutzen noch immer 35 Prozent der Handelsbetriebe keine digitalen Instrumente. Lediglich 24 Prozent verfügen über einen eigenen Online-Shop.

Handlungsansätze

Hinzu kommt laut der Wirtschaftsstrukturanalyse, dass nur rund ein Viertel aller Leerflächen top marktfähig sei. Laut der Kammer brauche es neue Ansätze in der Standortpolitik, beim Leerstandsmanagement und in der regionalen Zusammenarbeit. Empfohlen werden unter anderem interkommunale Ortsmarketing-Verbünde, innovative Nutzungskonzepte für Leerstände, gezielte Digitalisierungsmaßnahmen für Betriebe sowie eine stärkere touristische Vermarktung der Ortszentren. „Die Studie liefert nicht nur Zahlen, sondern konkrete Handlungsansätze. Jetzt gilt es, die Erkenntnisse gemeinsam umzusetzen. Gemeinden, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft sind gleichermaßen gefordert, um die Orts- und Stadtkerne als Lebens-, Wirtschafts- und Begegnungsräume langfristig zu sichern“, so Valentin Blaschitz, Obmann der LAG Regionalkooperation Unterkärnten, abschließend.