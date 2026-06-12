Alkohol und Drogen am Steuer: Polizei zieht in Kärnten 11 Führerscheine ein

Bei einer landesweiten Schwerpunktaktion in Kärnten kontrollierte die Polizei Alkohol und Drogen am Steuer. Die Bilanz: 11 Führerscheine wurden abgenommen, Hunderte weitere Übertretungen angezeigt.

9 Lenker verloren ihren Führerschein wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss. Bei 2 weiteren Personen stellten die Beamten den Verdacht auf Lenken unter Drogeneinfluss fest.

9 Lenker verloren ihren Führerschein wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss. Bei 2 weiteren Personen stellten die Beamten den Verdacht auf Lenken unter Drogeneinfluss fest.

Die Polizei hat in Kärnten bei einer landesweiten Schwerpunktaktion zahlreiche Verkehrssünder aus dem Verkehr gezogen. Im Fokus standen Alkohol und Drogen am Steuer. Die Kontrollen fanden in der Nacht von 11. auf 12. Juni 2026 statt. Geleitet wurde die Aktion von der Landesverkehrsabteilung der Landespolizeidirektion Kärnten.

11 Führerscheine abgenommen

Die Bilanz der Schwerpunktkontrolle fällt deutlich aus: Insgesamt wurden 11 Führerscheine vorläufig abgenommen. 9 Lenker verloren ihren Führerschein wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss. Bei 2 weiteren Personen stellten die Beamten den Verdacht auf Lenken unter Drogeneinfluss fest. Neben den Führerscheinabnahmen registrierte die Polizei 10 sogenannte Minderalkoholisierungen beim Lenken eines Kraftfahrzeugs.

335 Organmandate wegen Verstöße

Die Kontrollen beschränkten sich nicht nur auf Alkohol und Drogen. Insgesamt wurden 329 Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung und dem Kraftfahrgesetz angezeigt. Zusätzlich hoben die Einsatzkräfte 335 Organmandate wegen Verstößen nach der StVO und dem KFG ein. Mit der Schwerpunktaktion will die Polizei die Verkehrssicherheit erhöhen und gefährliche Situationen verhindern. Alkohol und Drogen am Steuer zählen weiterhin zu den größten Risikofaktoren im Straßenverkehr.