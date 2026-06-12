Goldeckbahn startet bald in die Saison

Toll: Ein weiteres Ausflugsziel in Kärnten öffnet bald: Die Goldeckbahn startet am Donnerstag, dem 18. Juni 2026, in die heurige Sommersaison.

Unter dem Motto „Raus aus dem Alltag – rein ins Naturerlebnis am Goldeck“ lädt das Goldeck dazu ein, dem Trubel und der Hitze im Tal zu entfliehen und Natur in ihrer reinsten Form zu erleben. Ob sportlich aktiv beim Wandern, Trailrunning, Biken oder Sommer-Tubing oder ganz entspannt beim Panoramagenuss – das Goldeck bietet für jede und jeden das passende Erlebnis.

Die Goldeckbahn

Die Goldeckbahn bringt Besucher komfortabel in ein weitläufiges Wander- und Ausflugsgebiet. Am Gipfel des Sportbergs eröffnet sich ein atemberaubender Blick über den Millstätter See, die Nockberge, die Karawanken, die Karnischen Alpen bis hin zum majestätischen Großglockner. Mit der Kärnten Card ist täglich eine Berg- und Talfahrt inklusive.

Kulturgenuss am Berg

Am Eröffnungswochenende kommen auch Kulturinteressierte auf ihre Kosten: Am 21. Juni 2026 gastiert der Theaterwagen Porcia wieder am Goldeck. Auf dem Programm stehen das Kinderstück „Das Eulenmädchen“ (11.30 Uhr) sowie „Der Brandner Kaspar und das ewig’ Leben“ (13 Uhr) bei der Seehütte Goldeck (keine Parkgebühren an diesem Tag!).