Achtung Blaulicht & Sirenen: Hier wird es am Samstag turbulent

Morgen kann es in St. Georgen am Längsee turbulent zugehen. Aber keine Sorge, es handelt sich nur um eine Großübung-

Am Samstag kommt es zu einem größren Aufgenot an Feuerwehreinsatzkräften.

Am Samstag kommt es zu einem größren Aufgenot an Feuerwehreinsatzkräften.

Die Gemeinde St. Georgen am Längsee und die Feuerwehren der Gemeinde informieren: Am Samstag, 13. Juni, finden in Teilen des Gemeindegebietes großangelegte Einsatzübungen im Rahmen der Krisenstabsübung der Gemeinde St. Georgen am Längsee statt.

Vermehrt Sirenen

In der Zeit von 7 bis 16 Uhr ist mit Sirenenalarmierungen sowie vermehrten Fahrten von Einsatzfahrzeugen mit Blaulicht zu rechnen. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. „Wir ersuchen Sie, Notrufnummern nur in tatsächlichen Notfällen zu wählen“, heißt es seitens der Feuerwehr.