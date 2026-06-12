Skip to content
Region auswählen:
/ ©Freiwillige Feuerwehr Treffen
Das Bild auf 5min.at zeigt ein Feuerwehrauto und einen Feuerwehrmann.
Am Samstag kommt es zu einem größren Aufgenot an Feuerwehreinsatzkräften.
St. Georgen am Längsee
12/06/2026
Am 13. Juni

Achtung Blaulicht & Sirenen: Hier wird es am Samstag turbulent

Morgen kann es in St. Georgen am Längsee turbulent zugehen. Aber keine Sorge, es handelt sich nur um eine Großübung-

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(96 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Die Gemeinde St. Georgen am Längsee und die Feuerwehren der Gemeinde informieren: Am Samstag, 13. Juni, finden in Teilen des Gemeindegebietes großangelegte Einsatzübungen im Rahmen der Krisenstabsübung der Gemeinde St. Georgen am Längsee statt.

Vermehrt Sirenen

In der Zeit von 7 bis 16 Uhr ist mit Sirenenalarmierungen sowie vermehrten Fahrten von Einsatzfahrzeugen mit Blaulicht zu rechnen. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. „Wir ersuchen Sie, Notrufnummern nur in tatsächlichen Notfällen zu wählen“, heißt es seitens der Feuerwehr.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: