Kärntner Taxiunternehmen schlittert in Konkurs

Über das Vermögen der Firma "Taxi Stroissnig GmbH" aus Wolfsberg wurde über Gläubigerantrag ein Konkursverfahren beantragt.

Über ein Taxiunternehmen aus Wolfsberg wurde ein Konkursverfahren eröffnet.

Über ein Taxiunternehmen aus Wolfsberg wurde ein Konkursverfahren eröffnet.

Wie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) und der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) am heutigen Freitag, dem 12. Juni 2026, mitteilen, wurde über das Taxiunternehmen „Taxi Stroissnig GmbH“ über Gläubigerantrag ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet.

Zwölf Dienstnehmer betroffen

Derzeit liegen noch keine Informationen über das Vermögen und die Schulden vor. Wie es laut AKV heißt, sind von der Insolvenz zwölf Dienstnehmer betroffen. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Peter Fejan bestellt. Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum 30. Juni 2026, über den KSV1870 und den AKV angemeldet werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.06.2026 um 09:39 Uhr aktualisiert