Nach Monaten der Sperre: Grenzübergang am Nassfeld öffnet wieder

Gute Neuigkeiten. Nach monatelanger Sperre öffnet nun der Grenzübergang am Nassfeldpass am Montag wieder.

Der Grenzübergang am Nassfeldpass (B90) in Kärnten wird am Montag, den 15. Juni, um 18 Uhr wieder für den gesamten Verkehr freigegeben. Damit steht eine wichtige Verbindung zwischen dem Gailtal und Italien nach mehrmonatiger Sperre uneingeschränkt zur Verfügung.

Seit April gesperrt

Die Sperre war aufgrund umfangreicher Bau- und Instandsetzungsarbeiten auf italienischer Seite seit 7. April erforderlich. Betroffen war die Nassfeld Straße (B90) in Kärnten sowie der anschließende Abschnitt des Passo Pramollo (S.P. 110) auf italienischer Seite. Während der Arbeiten blieb die B90 auf österreichischer Seite bis zur Staatsgrenze befahrbar.