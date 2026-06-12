Skip to content
Region auswählen:
/ ©Google Streetview
Das Bild auf 5min.at zeigt das Nassfeld.
Der Nassfeldpass öffnet wieder!
Nassfeldpass
12/06/2026
Ab Montag
#goodnews

Nach Monaten der Sperre: Grenzübergang am Nassfeld öffnet wieder

Gute Neuigkeiten. Nach monatelanger Sperre öffnet nun der Grenzübergang am Nassfeldpass am Montag wieder.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(114 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Der Grenzübergang am Nassfeldpass (B90) in Kärnten wird am Montag, den 15. Juni, um 18 Uhr wieder für den gesamten Verkehr freigegeben. Damit steht eine wichtige Verbindung zwischen dem Gailtal und Italien nach mehrmonatiger Sperre uneingeschränkt zur Verfügung.

Seit April gesperrt

Die Sperre war aufgrund umfangreicher Bau- und Instandsetzungsarbeiten auf italienischer Seite seit 7. April erforderlich. Betroffen war die Nassfeld Straße (B90) in Kärnten sowie der anschließende Abschnitt des Passo Pramollo (S.P. 110) auf italienischer Seite. Während der Arbeiten blieb die B90 auf österreichischer Seite bis zur Staatsgrenze befahrbar.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: