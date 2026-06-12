Sonne in Kärnten: Das Wochenende bringt bis zu 28 Grad

Das Wetter in Kärnten war diese Woche eher unbeständig. Auch am heutigen Freitag ist es eher stark bewölkt.

Am Wochenende wird es sonnig und warm in Kärnten.

Am Wochenende wird es sonnig und warm in Kärnten.

Heute Freitag ziehen schon am Vormittag von Nordwesten her recht ausgedehnte Wolken über Kärnten und die Sonne zeigt sich nur mehr kurz dazwischen. Am Nachmittag bleibt es stärker bewölkt, vereinzelt gibt es ein paar Regentropfen, etwas mehr Regen fällt im Oberen Mölltal und im Maltatal. Dazwischen sind in Kärnten weiterhin kurze sonnige Phasen möglich. Der Wind weht schwach bis mäßig aus wechselnden Richtungen. Die Temperatur erreicht Höchstwerte zwischen 17 und 21 Grad.

Sonnenschein am Samstag

Am Samstag kommt die Sonne in Kärnten wieder voll auf ihre Kosten. Regionale Frühnebelfelder verziehen sich blitzschnell und machen Platz für jede Menge Sonnenschein. Am Nachmittag tauchen über den Bergen zwar ein paar harmlose Quellwolken auf, es bleibt aber im ganzen Land trocken. Einziger Wermutstropfen: Im Laufe des Tages kann ein teils lebhafter Wind aus Westen oder Nordwesten auffrischen. Nach frischen 9 bis 13 Grad in den Morgenstunden klettern die Temperaturen tagsüber auf sommerliche 23 bis 27 Grad.

Sonnenanbeter oder Schneefan: Welches Wetter bevorzugst du? Frühling, wenn die ersten Blumen blühen. Sommer: Der Sprung ins kühle Nass gehört dazu. Nichts geht über einen Herbstspaziergang durchs bunte Laub. Winter: Wenn die ersten Schneeflocken vom Himmel fallen. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Am Sonntag erwarten uns bis zu 28 Grad

„Strahlend sonnig geht es in Kärnten durch den Sonntagvormittag, später stellt sich ein Mix aus Sonnenschein und Quellwolken ein. Zum Abend hin können sich vor allem in der Osthälfte des Landes vom Bergland ausgehend gewittrige Regenschauer ausbreiten“, sagen die Meteorologen der GeoSphere Austria voraus. In der Früh hat es zwischen 9 und 13 Grad, bis zum Nachmittag steigt die Temperatur auf sommerliche 24 bis 28 Grad.