Mann soll minderjährige Stieftochter nächtelang missbraucht haben

Am Montag, 15. Juni, findet eine Gerichtsverhandlung am Landesgericht Klagenfurt statt. Ein Mann soll seine Stieftochter drei Nächte lang sexuell missbraucht haben.

Am Montag findet eine Gerichtsverhandlung am Landesgericht Klagenfurt statt, ein Mädchen soll von ihrem Stiefvater missbraucht worden sein.

Am Montag findet eine Gerichtsverhandlung am Landesgericht Klagenfurt statt, ein Mädchen soll von ihrem Stiefvater missbraucht worden sein.

Am Montagnachmittag findet eine Verhandlung am Landesgericht Klagenfurt statt. Einem Mann wird vorgeworfen,, seine damals 13-jährige Stieftochter missbraucht zu haben. Und das ganze drei Nächte lang…

Verhandlung findet am Montag statt

„Einem Erwachsenen wird insbesondere zur Last gelegt, im März 2017 in drei aufeinander folgenden Nächten geschlechtliche Handlungen an seiner damals 13-jährigen Stieftochter vorgenommen zu haben“, heißt es im Verhandlungsspiegel des Gerichts. Die Verhandlung findet am 15. Juni von circa 13 bis 16.30 Uhr in Klagenfurt statt. Es tagt ein Schöffengericht. Für den Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.