Mann soll minderjährige Stieftochter nächtelang missbraucht haben
Am Montag, 15. Juni, findet eine Gerichtsverhandlung am Landesgericht Klagenfurt statt. Ein Mann soll seine Stieftochter drei Nächte lang sexuell missbraucht haben.
Am Montagnachmittag findet eine Verhandlung am Landesgericht Klagenfurt statt. Einem Mann wird vorgeworfen,, seine damals 13-jährige Stieftochter missbraucht zu haben. Und das ganze drei Nächte lang…
Verhandlung findet am Montag statt
„Einem Erwachsenen wird insbesondere zur Last gelegt, im März 2017 in drei aufeinander folgenden Nächten geschlechtliche Handlungen an seiner damals 13-jährigen Stieftochter vorgenommen zu haben“, heißt es im Verhandlungsspiegel des Gerichts. Die Verhandlung findet am 15. Juni von circa 13 bis 16.30 Uhr in Klagenfurt statt. Es tagt ein Schöffengericht. Für den Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.
Mögliche Strafen:
1. § 206 (1) StGB – Schwerer sexueller Missbrauch von Unmündigen
-
Inhalt: Dieser Paragraf stellt den sexuellen Missbrauch an unmündigen Personen unter Strafe. Unmündig sind im österreichischen Recht Kinder, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Das Wort „schwerer“ bezieht sich hier auf die Art der Handlung: Es geht um den Beischlaf oder dem Beischlaf gleichzusetzende geschlechtliche Handlungen (also Handlungen mit Penetration).
-
Strafrahmen: Freiheitsstrafe von 1 bis zu 10 Jahren (im Grundtatbestand).
2. § 207 (1) StGB – Sexueller Missbrauch von Unmündigen
-
Inhalt: Auch hier ist das Opfer ein Kind unter 14 Jahren (unmündig). Der Unterschied zu § 206 liegt darin, dass es sich um geschlechtliche Handlungen ohne Penetration handelt (z. B. unsittliche Berührungen). Eine wirksame Einwilligung des Kindes ist in beiden Fällen rechtlich nicht möglich.
-
Strafrahmen: Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 5 Jahren.
3. § 212 (1) Z 1 StGB – Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses
-
Inhalt: Dieser Paragraf schützt mündige Minderjährige (Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren) vor dem Ausnutzen einer Macht- oder Abhängigkeitsposition durch Erwachsene.
-
Ziffer 1 regelt konkret den Fall, dass ein Erwachsener eine geschlechtliche Handlung mit einer minderjährigen Person vornimmt, die mit ihm in absteigender Linie verwandt ist (z. B. eigene Kinder, Enkel), oder mit einem minderjährigen Wahlkind (Adoptivkind), Stiefkind oder Mündel, und er dabei seine Stellung ausnützt.
-
Strafrahmen: Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren.