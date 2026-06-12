10.000 Kniebeugen am Stück: Klagenfurter stellt erneut Weltrekord auf

Bei der Kniebeugen-Challenge in den City Arkaden hat der Klagenfurter Daniel Krobath kürzlich erneut einen Weltrekord gebrochen: Er hat 10.000 Kniebeugen am Stück geschafft.

Calisthenics-Profi Daniel Krobath hat einen weiteren Weltrekord in der Tasche. Nach der „Wallsit-Challenge“ hat er wieder neue Maßstäbe im Extremsport gesetzt: Er konnte kürzlich die bisherige Bestmarke von 6.200 Kniebeugen am Stück übertreffen. Krobath zeigte eine beeindruckende Ausdauer und mentale Stärke, um sein Ziel zu erreichen, teilt die Stadt Klagenfurt in einer Aussendung mit. Am Ende waren es 10.000 Kniebeugen am Stück ohne Pause, ohne auch nur einmal die Beine anzuheben.

„Herzliche Gratulation an Daniel!“

„Mit seinem neuen Weltrekord beweist Daniel Krobath einmal mehr, dass er zu den herausragenden Persönlichkeiten der Calisthenics‑Szene zählt – und dass Klagenfurt ein idealer Boden für sportliche Höchstleistungen ist. Herzliche Gratulation an Daniel!“, freut sich Sportreferentin Constance Mochar über den Erfolg.

Publikums-Challenge: 20.508 Kniebeugen

Begleitet wurde der Rekordversuch in den City Arkaden mit einem bunten Rahmenprogramm, darunter auch eine Publikums-Challenge, bei der es galt, gemeinsam 20.000 Kniebeugen zu erreichen. Am Ende waren es sogar 20.508 Stück. Es gab außerdem Mitmachstationen und eine Calisthenics-Showeinlage der Profis von Streetworkout Carinthia, heißt es abschließend.