Waldbrandverordnung in diesem Bezirk aufgehoben

Am 8. April wurde wegen Trockenheit die Waldbrandverordnung im Bezirk Hermagor ausgesprochen. Nun wurde sie aufgehoben.

Aufgrund der Regenfälle in den letzten Tagen hat sich die Bodenfeuchtigkeit deutlich verbessert. Daher kann die seit dem 8. April 2026 geltende Waldbrandverordnung, die zum Schutz vor akuter Brandgefahr erlassen wurde, mit sofortiger Wirkung wieder aufgehoben werden.

Waldbrandverordnung wurde aufgehoben

Da die Waldbrandverordnung aufgehoben wurde, ist es nun auch möglich, im Gemeindegebiet der Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See ein Sonnwendfeuer abzuhalten. Als Brauchtumsfeuer gelten Sonnwend- und Johannisfeuer in der Zeit vom 21. bis 24. Juni. Das Abbrennen ist zudem am unmittelbar vorangehenden sowie am darauffolgenden Wochenende zulässig.

Anmeldung erforderlich

Sonnwendfeuer müssen spätestens bis Freitag, 19. Juni 2026, 12 Uhr, bei der Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See gemeldet werden. Dabei ist auch eine verantwortliche Person namhaft zu machen.