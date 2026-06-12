650 Florianis kämpfen bei Landesmeisterschaft um „Goldenen Helm“

Am 27. Juni 2026 findet die 66. Landesmeisterschaft der Kärntner Feuerwehren mit 650 Teilnehmern in der Marktgemeinde Griffen beim Rüsthaus der FF Griffen statt.

Die Wettkämpfe um den begehrten „Goldenen Helm“ werden in mehreren Kategorien ausgetragen. Die besten Wettkampfgruppen aus Kärnten, die sich bei den Bezirksbewerben qualifiziert haben, oder sich dieses Wochenende noch qualifizieren werden, nehmen daran teil. Zeitgleich wird der 21. Landesjugendleistungsbewerb der Feuerwehrjugend mit Mädchen du Burschen zwischen zehn und 15 Jahren stattfinden.

Rund 84 Wettkampfgruppen

Die Veranstalter, das sind die fünf Freiwilligen Feuerwehren der Marktgemeinde Griffen und das Bezirksfeuerwehrkommando Völkermarkt unter dem Kommandanten OBR Patrick Skubel, arbeiten seit Monaten an der Organisation dieses Events. Sie freuen sich auf rund 84 Gruppen bei den aktiven Feuerwehrleuten und rund 550 Mitglieder der Feuerwehrjugend, heißt es in einer Aussendung. Gemeinsam mit den aus ganz Kärnten anreisenden Fangruppen wird ein emotionaler und spannungsgeladener Wettkampftag erwartet.

Körperliche Fitness, Wissen und Teamgeist im Fokus

Nicht nur bei Einsätzen sind die Feuerwehren im Land Kärnten schnell und kompetent, sondern auch wenn es darum geht, bei Bewerben teilzunehmen, wird weiters mitgeteilt. Die „Brandstelle“ wird hierbei aber anders definiert: Ziel des Löschangriffes sind die zwei Zielscheiben am Ende der Bewerbsbahn. Es geht dabei nicht nur um körperliche Fitness und technisches Wissen, sondern auch darum, Teamgeist und Zusammenarbeit unter Beweis zu stellen. Insbesondere bei den Jugendbewerben steht das Erlernen von feuerwehrtechnischen Fähigkeiten, wie auch die Förderung von Teamwork, Kameradschaft und Selbstvertrauen im Vordergrund. Die Kärntner Feuerwehren stellen an diesem Tag ihr Können unter Beweis. Die Landesmeister werden bei der Siegerehrung ab 19 Uhr ausgezeichnet.

©KLFV | Am 27. Juni 2026 findet die 66. Landesmeisterschaft der Kärntner Feuerwehren mit 650 Teilnehmern in der Marktgemeinde Griffen beim Rüsthaus der FF Griffen statt.