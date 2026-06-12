Premiere ab 18. Juni: Althofen lädt zum ersten Stadtpark-Kirchtag

Treffpunkt für Musik, Kulinarik und Unterhaltung: Zwischen den 18. und 21. Juni 2026 verwandelt sich der Stadtpark in Althofen erstmals in ein großes Kirchtagsgelände.

Erstmals veranstaltet die Stadtgemeinde Althofen heuer einen viertägigen Stadtpark-Kirchtag. „Wir laden die gesamte Bevölkerung sowie unsere Gäste herzlich ein, gemeinsam mit uns die Premiere dieses neuen Althofener Festes zu feiern“, betonen Bürgermeister Walter Zemrosser (LFA) und Vizebürgermeisterin Doris Hofstätter (LFA). Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm bestehend aus acht Musikgruppen, einem bunten Kinderprogramm und herzhafter Kulinarik. Außerdem präsentieren Kunsthandwerker präsentieren handgefertigten Produkte.

Viertägiger Kirchtag im Stadtpark

Die Brauchtumsveranstaltung beginnt am kommenden Donnerstag, um 18 Uhr, mit der offiziellen Eröffnung durch den Bürgermeister, der auch den traditionellen Bieranstich übernimmt. Kulinarisch werden die Besucher von sechs Gastronomiebetrieben aus Althofen verwöhnt. Den feierlichen Schlusspunkt des Festes setzt eine Feldmesse im Stadtpark, die dem 20-jährigen Priesterjubiläum von Pater Michael gewidmet ist.