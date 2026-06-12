700.000 Klicks in 36 Stunden: Kärntner landet mit WM-Song viralen Hit

Eigens für die österreichische Nationalmannschaft textete RIAN seinen bekannten Hit „Hausparty“ um und machte daraus kurzerhand eine „Fußballparty“. Mit Erfolg! Innerhalb von 36 Stunden erreichte der Kärntner über 700.000 Aufrufe.

Die Fußball-Weltmeisterschaft hat begonnen und auch die österreichische National-Elf steht kurz vor ihrem erstem Match. Am Mittwoch, dem 17. Juni 2026, trifft die Mannschaft rund um David Alaba, Marko Arnautović und Co. auf Jordanien. Angefeuert werden sie dabei auch von RIAN. Pünktlich zur WM veröffentlichte der bekannte Kärntner Musiker nämlich den Hit „Fußballparty“ – eine ganz besondere Version seines Songs „Hausparty“. Dabei war diese gar nicht als offizieller Release geplant …

700.000 Aufrufe in 36 Stunden

Nachdem ein erstes Reel mit dem umgedichteten Song innerhalb von 36 Stunden über 700.000 Aufrufe erreichte und die Nachfrage der Fans immer größer wurde, entschied sich RIAN dazu, den Track doch zu veröffentlichen. Mit seinem unverwechselbaren Mix aus Humor, Alltagsbeobachtungen und eingängigen Hooks liefert er damit wohl den Soundtrack für den Sommer. Was meint ihr?