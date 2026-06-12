Kärnten sucht bis zum nächsten Schuljahr 136 neue Lehrkräfte

Die Kärntner Bildungsdirektion ist aktuell auf der Suche nach Lehrkräften. Insgesamt 136 Stellen werden für das kommende Schuljahr neu ausgeschrieben. Bewerbungen sind bis 19. Juni 2026 möglich.

Mit 12. Juni 2026 startete das Ausschreibungsverfahren der Bildungsdirektion Kärnten – und es wird nicht das letzte sein. „Am 21. August 2025 findet eine weitere Ausschreibung statt“, teilt ein Sprecher der Landesschulbehörde mit. Bewerbungen sind ausschließlich online auf der Homepage bewerbung.bildung.gv.at möglich.

136 offene Stellen an Kärntens Schulen

Gesucht werden 136 Lehrkräfte, die bereit sind, rund 68.000 Schülerinnen und Schülern an 357 Standorten in Kärnten das entsprechende Rüstzeug für die Herausforderungen der Zukunft mitzugeben. Bewerben können sich auch heuer wieder zertifizierte Quereinsteiger. „Insbesondere in der Bildungsregion West und hier an Mittelschulen bestehen für sie gute Jobchancen.“ Auf diese entfallen die die Bezirke Hermagor, Spittal an der Drau, Feldkirchen sowie Villach- Stadt und Villach-Land. In Summe gibt es dort 67 offene Stellen. In der Bildungsregion Ost, sprich in den Bezirken Sankt Veit, Klagenfurt-Stadt und Klagenfurt-Land, Wolfsberg und Völkermarkt, gibt es wiederum 49 offene Stellen.

Verstärkung im Landesschulbereich gesucht

Insgesamt werden im Landesschulbereich 116 Planstellen ausgeschrieben, was einem Ausmaß von 1.986 Stunden entspricht. Vier Stellen davon sind für den katholischen Religionsunterricht reserviert. Aufgeteilt wird das Kontingent primär auf zwei Schultypen: Während 56 Posten auf den Volksschulbereich entfallen, sind es im Mittelschulbereich 59. Eine einzige Stelle wird zudem an einer Polytechnischen Schule (PTS) vergeben. Der Großteil der Jobs entpuppt sich als Teilzeitbeschäftigung.

Bewerbungen bis 19. Juni einreichen

Das neue Stellenangebot an den Bundesschulen umfassen ebenfalls 20 Posten. Während auf den BMHS-Bereich zwölf Jobs mit insgesamt 250 Stunden entfallen, sind es im AHS-Bereich acht. Dieses Kontingent teilt sich in nur eine Vollzeitstelle und 19 Teilzeitbeschäftigungen auf. Interessierte können sich bis zum 19. Juni 2026 dafür bewerben.