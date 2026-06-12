Schwerer Radunfall auf Flowtrail: Hubschrauber im Einsatz

Die Besatzung des Rettungshubschraubers C11 wurde am Freitagnachmittag zu einem Mountainbike-Unfall im Bezirk Spittal an der Drau alarmiert. Ein Niederösterreicher ist auf einem Flowtrail schwer gestürzt.

Was ein sportlicher Ausflug auf einem Flowtrail im Bezirk Spittal an der Drau hätte werden sollen, endete für einen 29-Jährigen im Krankenhaus. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Niederösterreicher zu Sturz. „Er verletzte sich schwer“, so die Beamten der Polizeiinspektion Bad Kleinkirchheim, welche gemeinsam mit der Besatzung des Rettungshubschraubers C11 zum Einsatz ausrückten. Der Mann wurde in der Folge ins LKH Villach geflogen.