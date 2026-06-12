Kärntner (50) wurde um hunderttausende Euro geprellt

Eine perfide Betrugsmasche kostete einen Kärntner (50) hunderttausende Euro. Der Mann hatte seit März große Summen in eine Geldanlage-Plattform investiert. Doch: Diese existierte gar nicht.

Bei dem Versuch sein Geld durch Investitionen zu vermehren, verlor er es ...

Bei dem Versuch sein Geld durch Investitionen zu vermehren, verlor er es ...

Über Monate hinweg investierte der 50-Jährige Geld in die Plattform. „Bislang unbekannte Täter veranlassten ihn zu mehreren Überweisungen auf ein Exchange Konto“, schildern die Beamten der Polizeiinspektion Wolfsberg, welche inzwischen die Ermittlungen aufgenommen habe. In weiterer Folge wurde das Geld in Kryptowährungen umgewechselt und auf andere Konten übertragen.

Nicht der einzige

Der Kärntner investierte laut der Polizei einige hunderttausende Euro. „Die Summe bewegt sich noch im unteren Bereich“, stellt die Exekutive fest. Offenbar wurden sogar noch weitere, große Summen über dieses Konto geschleust. Das wurde im Zuge der Erhebungen bekannt. Damit dürfte der Kärntner wohl nicht das einzige Betrugsopfer sein.