Kärnten vergibt Menschenrechtspreis: „Hin- und nicht wegsehen“

„Wenn wir hinsehen und nicht wegsehen, wenn wir hinhören und nicht weghören, müssen wir leider beobachten, dass es nicht nur in der digitalen, sondern auch in der realen Welt nicht mehr so rund läuft, wie wir es uns wünschen. Spaltung, Ausgrenzung, Herabwürdigung nehmen zu. Umso wichtiger ist es, dem entschieden entgegenzuwirken. Es gilt, Haltung zu zeigen, Mobbing, Hassrede und Radikalismus entgegenzutreten“, betont Kärntens Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ). „Und zwar entgegenzutreten durch Vermittlung der menschenrechtlichen und demokratischen Werte und Prinzipien. Dazu tragen Menschenrechtsbildung und politische Bildung wesentlich bei. Und ein Preis wie der Kärntner Menschenrechtspreis ermöglicht es uns, das Thema zu kommunizieren, für das Thema zu sensibilisieren. Er ermöglicht uns, darüber im besten und eindringlichsten Sinne zu reden“, ist der Regierungschef überzeugt.

Nominierungsstart am 15. Juni

Ab kommenden Montag können wieder Nominierungen für die Auszeichnung des Landes eingereicht werden, welche bereits seit 1993 vergeben wird. Der Preis ist mit insgesamt 20.000 Euro dotiert. Der Betrag teilt sich zu gleichen Teilen auf zwei Kategorien auf. Die ersten 10.000 Euro gehen an Personen oder Institutionen, die sich durch praktisches Wirken im Sinne des diesjährigen Themenschwerpunkts verdient gemacht haben. Die zweite Hälfte des Preisgeldes ist für Projekte vorgesehen, die gezielte Maßnahmen zur öffentlichen Bewusstseinsbildung in diesem spezifischen Bereich setzen.