Weltweites Medizinprojekt: Dreharbeiten in Kärntner Krankenhaus

Am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in St. Veit an der Glan entstanden Filmaufnahmen für ein internationales Medizinprojekt. Im Mittelpunkt steht eine innovative Technik zur gezielten, minimalinvasiven Behandlung von Tumoren.

Im Mittelpunkt der Dreharbeiten standen Matthias Fürstner und sein Team. Der Vorstand des Instituts für Radiologie am Elisabethinen-Krankenhaus Klagenfurt und dem Krankenhaus der Barmherzigen Brüder St. Veit/Glan gilt europaweit als Koryphäe für bildgesteuerte, minimalinvasive Tumorbehandlungen. Die Veröffentlichung dokumentiert das sogenannte „Remote Proctoring“. Diese digitale Zusammenarbeit ermöglicht es Experten, mithilfe von Smart-Glasses und Live-Bildübertragung aus dem Behandlungsraum heraus komplexe Eingriffe aus der Ferne in Echtzeit zu begleiten und Kollegen zu assistieren.

Zusammenarbeit über Kontinente hinweg

Im konkreten Fall unterstützte Fürstner die Radiologin Jenny Hauptfleisch in Kapstadt. Fürstner betont: „Moderne Kommunikationssysteme ermöglichen heute eine direkte Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg — besonders bei neuen und hochspezialisierten Verfahren ist dieser Austausch enorm wichtig.“

