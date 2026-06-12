Bildergalerie: Experte gab Einblicke in die Weinwelt

In Gnesau stand der vergangene Donnerstag ganz im Zeichen edler Tropfen. Weinexperte Günther Jordan führte in Ebners Dorfschenke durch einen genussvollen Abend. Der Fachmann vermittelte den Gästen in gemütlicher Runde interessante Einblicke in die Weinwelt, wobei er mit Charme und Fachwissen überzeugte. Für die passende kulinarische Begleitung sorgten die Gastgeber Mario und Barbara Sonnleitner.

©Egon Rutter / aufgeschnappt.at | Impressionen der Weinverkostung in Gnesau im Bezirk Feldkirchen.