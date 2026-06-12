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Bildergalerie: Experte gab Einblicke in die Weinwelt
Der bekannte Weinexperte Günther Jordan präsentierte am Donnerstag, dem 11. Juni 2026, ausgewählte österreichische Weine in Ebner's Dorfschenke im Oberen Gurktal.
In Gnesau stand der vergangene Donnerstag ganz im Zeichen edler Tropfen. Weinexperte Günther Jordan führte in Ebners Dorfschenke durch einen genussvollen Abend. Der Fachmann vermittelte den Gästen in gemütlicher Runde interessante Einblicke in die Weinwelt, wobei er mit Charme und Fachwissen überzeugte. Für die passende kulinarische Begleitung sorgten die Gastgeber Mario und Barbara Sonnleitner.
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