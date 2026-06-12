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/ ©Egon Rutter / aufgeschnappt.at
Ein Bild auf 5min.at zeigt Günther Jordan.
Eine Weinverkostung mit Günther Jordan fand am Donnerstag in Ebner's Dorfschenke statt.
Gnesau
12/06/2026
Verkostung

Bildergalerie: Experte gab Einblicke in die Weinwelt

Der bekannte Weinexperte Günther Jordan präsentierte am Donnerstag, dem 11. Juni 2026, ausgewählte österreichische Weine in Ebner's Dorfschenke im Oberen Gurktal.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(66 Wörter)
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In Gnesau stand der vergangene Donnerstag ganz im Zeichen edler Tropfen. Weinexperte Günther Jordan führte in Ebners Dorfschenke durch einen genussvollen Abend. Der Fachmann vermittelte den Gästen in gemütlicher Runde interessante Einblicke in die Weinwelt, wobei er mit Charme und Fachwissen überzeugte. Für die passende kulinarische Begleitung sorgten die Gastgeber Mario und Barbara Sonnleitner.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Gäste bei der Weinverkostung in Ebner's Dorfschenke.
©Egon Rutter / aufgeschnappt.at |
Impressionen der Weinverkostung in Gnesau im Bezirk Feldkirchen.
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