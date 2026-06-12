Bis zu 27 Grad: Kärnten erwartet ein sonniger Samstag

Die Kärntner können sich am Samstag auf sommerliche Temperaturen von bis zu 27 Grad einstellen. Bis in den Nachmittag hinein dominiert freundliches und sonniges Wetter.

Nach Frühtemperaturen zwischen 9 und 13 Grad klettern die Höchstwerte in Kärnten am Samstag auf bis zu 27 Grad. Ideale Voraussetzungen für Ausflüge und Freizeitaktivitäten! Hinzu kommt freundliches und sonniges Wetter. „Später bilden sich über den Bergen zwar einige Quellwolken, der Tag sollte aber trocken zu Ende gehen“, so die Prognose der Meteorologen der Geosphere Austria. Allerdings kommt im Tagesverlauf teils lebhafter West- bis Nordwestwind auf.