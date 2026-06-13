17-Jähriger kam mit Auto von Straße ab: Fünf Verletzte nach Überschlag

In den frühen Morgenstunden kam es zu einem folgenschweren Unfall im Gemeindegebiet von Paternion. Zwei junge Erwachsene und drei Teenager wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Kurz vor drei Uhr heute Früh kam ein mit fünf Personen aus dem Bezirk Spittal an der Drau bzw. Villach-Land besetztes Auto auf der Kreuzner Landesstraße L 33, im Gemeindegebiet von Paternion, aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals und kam nach etwa 50 Metern auf den Rädern zum Stillstand.

Drei Personen schwer verletzt

Bei dem Verkehrsunfall erlitten der 17-jährige Lenker und ein 17 Jahre alter Beifahrer leichte Verletzungen. Drei Personen (20, 18 und 17 Jahre alt) wurden schwer verletzt, teilt der Polizeiinspektion Paternion mit. Die Verletzten wurden nach Erstversorgung von der Rettung in das LKH Villach bzw. Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Im Einsatz standen auch 25 Personen der Freiwilligen Feuerwehren Feistritz Drau und Kreuzen.