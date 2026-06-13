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Das Bild auf 5min.at zeigt einen Stau auf der Karawankenautobahn.
Derzeit staut es sich auf der Karawanken-Autobahn in Fahrtrichtung Slowenien.
Kärnten
13/06/2026
Richtung Slowenien
Leserstory

Stau beim Karawankentunnel im Frühverkehr

Ein 5-Minuten-Leser wandte sich in den frühen Morgenstunden des heutigen Samstags an die Redaktion und berichtet davon, dass es sich derzeit beim Karawankentunnel staut.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(148 Wörter)
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Auf den Weg in den Süden ist die Karawanken-Autobahn (A11) die zentrale Route. Derzeit stockt der Verkehr jedoch. Ein 5-Minuten-Leser ließ der Redaktion auch entsprechende Bilder zukommen.

Stau: Verzögerungen beim Karawankentunnel

In Fahrtrichtung Slowenien geht aktuell nicht viel weiter. Es staut sich bei der Mautstelle. „Wir sind gerade noch durch gekommen und dann war schon Stau“, so der Leser im Gespräch mit 5 Minuten. Wer auf den Weg in den Süden ist, muss sich derzeit wohl etwas gedulden. Der Verkehr fließt zäh bis gar nicht – das zeigen auch aktuelle Bilder.

Defektes Fahrzeug im Tunnel

Ersten Informationen zufolge dürfte sich ein defektes Fahrzeug im Tunnel befinden. Laut „Antenne Kärnten“ soll es sich um einen LKW handeln. Der Karawankentunnel ist momentan für den Verkehr gesperrt, wie lange noch, ist aktuell noch unklar. Weitere Informationen folgen.

Das Bild auf 5min.at zeigt einen Stau auf der Karawankenautobahn.
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Aktuell staut es sich auf der Karawankenautobahn.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.06.2026 um 07:47 Uhr aktualisiert
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