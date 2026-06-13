Junger Mittelfeldspieler verstärkt das Wolfsrudel – Tormann verlängert

Marco Schabauer verstärkt das Wolfsrudel als Mittelfeldspieler. Torhüter David Skubl hat seinen Vertrag beim Verein um drei weitere Jahre verlängert.

Mittelfeldspieler unterschreibt für zwei Jahre

Der 20-jährige Niederösterreicher Marco Schabauer begann seine fußballerische Laufbahn in der Jugend des SC Aspang, bevor es über den USV Scheiblingkirchen-Warth in die Akademie St. Pölten NÖ ging. Nach einem Jahr bei der zweiten Mannschaft des LASK wurde er an Admira Wacker verliehen, von denen er nach Ablauf der Leihe im vergangenen Sommer fix verpflichtet wurde. Insgesamt absolvierte Schabauer für die Mödlinger in zwei Saisonen 42 Spiele, in denen ihm je drei Tore und Vorlagen gelangen. Nun unterschreibt der variabel einsetzbare Mittelfeldspieler im Lavanttal einen Vertrag über zwei Jahre und verstärkt ab sofort das Wolfsrudel, teilt der Verein mit.

Vertragsverlängerung auf der Torhüterposition

Seit der Saison 2020/21 komplettiert David Skubl das Tormanntrio des WAC. Der in der WAC-Akademie ausgebildete Schlussmann feierte in dieser Zeit sein Bundesliga-Debüt und sammelte zudem wertvolle Spielpraxis bei den Amateuren in der Regionalliga Mitte. Nun verlängert David Skubl seinen Vertrag um weitere drei Jahre und bleibt damit auch künftig ein fixer Bestandteil des Wolfsrudels. Der WAC freut sich, den gemeinsamen Weg mit dem Eigenbauspieler auch in den kommenden Jahren fortzusetzen, heißt es abschließend.