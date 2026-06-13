Finanzkollaps droht: Rotes Kreuz schlägt Alarm wegen Millionenloch

Das Rote Kreuz schlägt Alarm. Nach den dramatischen Warnungen aus Kärnten melden nun auch Verantwortliche in der Steiermark massive Finanzprobleme. Die Sorge ist groß: Wenn keine zusätzlichen Mittel fließen, könnten wichtige Leistungen künftig nicht mehr im bisherigen Umfang angeboten werden. Die Generalversammlung wurde erstmals in der neuen Landeszentrale abgehalten. Die Bilanz und die Finanzsorgen wurden am 12. Juni 2026 präsentiert.

Millionenverluste trotz voller Einsatzbereitschaft

In Kärnten sorgten zuletzt Zahlen für Aufsehen: Das Rote Kreuz verzeichnete laut eigenen Angaben zwischen 2022 und 2025 ein Minus von rund 17 Millionen Euro. Für das laufende Jahr wird ein weiterer Verlust in Millionenhöhe erwartet. Ähnliche Töne kommen nun aus der Steiermark. Dort konnte das Rote Kreuz das Jahr 2025 nur dank Sonderzahlungen von Land und Gemeinden mit einer „schwarzen Null“ abschließen. Für 2026 wird bereits jetzt ein Defizit von mindestens sieben Millionen Euro prognostiziert. Die Gründe sind laut Rotem Kreuz in mehreren Bundesländern ähnlich: Treibstoff, Energie, Fahrzeuge und Personal werden immer teurer. Gleichzeitig würden notwendige Anpassungen bei den Tarifen ausbleiben. Besonders kritisch sehen die Verantwortlichen die Verhandlungen mit der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK). Diese würden nur schleppend vorankommen. Das führe dazu, dass die Organisation auf einem erheblichen Teil der gestiegenen Kosten sitzen bleibt.

Weniger Krankentransporte durch Selbstbehalte

In der Steiermark macht man zudem die von der ÖGK eingehobenen Selbstbehalte für einen Rückgang bei Krankentransporten verantwortlich. Viele Menschen könnten sich notwendige Fahrten schlicht nicht mehr leisten, heißt es vom Roten Kreuz. Besonders betroffen seien ältere Menschen und Bewohner abgelegener Regionen ohne ausreichende öffentliche Verkehrsanbindung. Notrufe und Notarzteinsätze bleiben hingegen auf hohem Niveau oder steigen sogar leicht an. Das zeigt: Der Bedarf an Rettungsleistungen ist weiterhin groß.

© ÖSTERREICHISCHES ROTES KREUZ Die neue Rotkreuz-Landeszentrale in Graz-Puntigam wurde am 12. Juni offiziell eröffnet. Das 45-Millionen-Euro-Projekt bündelt erstmals zahlreiche Bereiche des Roten Kreuzes Steiermark an einem Standort.

Was würde ein Finanzkollaps bedeuten?

Noch ist von Leistungskürzungen keine Rede. Doch die Warnungen werden deutlicher. In der Steiermark stellt Rotkreuz-Präsident Siegfried Schrittwieser die Frage, welche Angebote künftig überhaupt noch finanzierbar wären, wenn die Finanzierungslücke weiter wächst. Dabei geht es nicht nur um Rettungsfahrten. Das Rote Kreuz übernimmt zahlreiche Aufgaben – von der mobilen Pflege über Blutspendeaktionen bis hin zu Sozialdiensten und Katastrophenhilfe. Allein in der Steiermark wurden im vergangenen Jahr mehr als 568.000 Hausbesuche in der mobilen Pflege durchgeführt.

Versorgungssicherheit wird zur politischen Frage

Die aktuellen Warnungen aus Kärnten und der Steiermark zeigen, dass es sich längst nicht mehr um ein regionales Problem handelt. Vielmehr stellt sich die Frage, wie die Finanzierung einer Organisation gesichert werden kann, die für Rettungsdienst, Pflege und Krisenhilfe unverzichtbar ist. Für die Bevölkerung steht dabei mehr auf dem Spiel als bloße Budgetzahlen: Es geht um die langfristige Versorgungssicherheit im Notfall – und darum, ob Hilfe auch künftig rasch dort ankommt, wo sie gebraucht wird.

© ÖSTERREICHISCHES ROTES KREUZ Zahlreiche Gäste, Mitarbeiter:innen und Ehrengäste nahmen an der Eröffnung der neuen Rotkreuz-Landeszentrale teil. Zeitgleich präsentierte das Rote Kreuz Steiermark seine aktuelle Leistungsbilanz und warnte vor finanziellen Herausforderungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.06.2026 um 11:05 Uhr aktualisiert