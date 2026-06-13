Lokale Gewitter und Sturmböen in Kärnten erwartet: Punktuell Hagel möglich

Am heutigen Samstag bleibt es im Kärntner Land sommerlich und ruhig. Doch das sonnige Wetter hält nicht das gesamte Wochenende an. Am Sonntag werden lokale Gewitter und auch Sturmböen erwartet, auch punktueller Hagel ist möglich.

Das Wochenende wird in Kärnten sommerlich warm, am Sonntag werden jedoch lokale Gewitter erwartet.

Das Wochenende wird in Kärnten sommerlich warm, am Sonntag werden jedoch lokale Gewitter erwartet.

Am heutigen Samstag genießen die Kärntner sommerliches und warmes Wetter mit Höchstwerten zwischen 24 und 28 Grad. Gewitter sind keine zu erwarten, doch das könnte sich mit dem morgigen Sonntag schon ändern. Einen Ausblick auf die nächsten Tage bekommst du hier.

Sonntag in Kärnten: Lokale Gewitter erwartet

Der Sonntagvormittag bleibt noch überwiegend sonnig. „Am Nachmittag gibt es jede Menge Quellbewölkung. Speziell in den östlichen und südöstlichen Landesteilen kann man hier und da mit einem lokalen Schauer oder Gewitter rechnen“, so Martin Ortner von der Geosphere Austria im Gespräch mit 5 Minuten. Doch wie der Meteorologe anmerkt, handelt es sich hier nicht um eine Front, sondern um eine labile Luftschichtung, weshalb man auch nicht genau sagen kann, wann und wo ein Gewitter niedergehen kann. Die Temperaturen verhalten sich ähnlich wie am Samstag – auf sommerlichem Niveau.

Stürmische Windböen und punktueller Hagel möglich

Am Sonntag kann es zudem zu stürmische Windböen kommen. „Auch punktueller Hagel könnte möglich sein, das könnte aber nur sehr vereinzelt vorkommen“, so Ortner weiter. Grundsätzlich werden nur lokale gewittrige Schauer prognostiziert. Am Sonntag wird es warm und auch schwül, heißt es.

Unbeständiger Wochenstart in Kärnten

Der Wochenstart ist geprägt von einem unbeständigen Wettercharakter. „Dadurch, dass viele Wolken im Spiel sind, können sich im Tagesverlauf einige gewittrige Schauer über das Land verteilen“, teilt der Meteorologe mit. Vorwiegend in den südlichen und östlichen Teilen Kärntens. Das Temperaturniveau ist gedämpft. „Viel mehr als 22, 23 und 24 Grad sollte man sich nicht erwarten“, sagt Ortner.

Kärnten: Hitzewelle ab Mittwoch?

Am Dienstag kommt die Sonne nur zeitweise zum Vorschein, da die Wolken meist dominieren. „Es ist aber schon ein weitgehend gewitterfreier Tag“, so der Wetterexperte, der für den Mittwoch schon sonniges und zunehmend heißes Sommerwetter ankündigt. „In der zweiten Wochenhälfte könnte uns eine Hitzewelle bevorstehen“, sagt Ortner abschließend gegenüber 5 Minuten.

Magst du heißes Sommerwetter? Ja, je heißer, desto besser! Ich mag es warm, aber nicht zu heiß. Nein, ich mag kühlere Temperaturen lieber. Ist mir egal, ich bin fast nur drinnen. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal