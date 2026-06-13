Vordenken und zurückgeben: Die Kärntner Sparkasse für Kärnten 

Gelebte Verantwortung: Seit 191 Jahren stellt die Kärntner Sparkasse das Gemeinwohl in den Mittelpunkt. Bei der Stiftungsgala wurde Rückblick auf die Förderungen im vergangenen Jahr gehalten.

Allein 2025 wurden 3,2 Mio. Euro an Fördermitteln ausgeschüttet. In den letzten 10 Jahren waren es 20,3 Mio. Euro. Großes Augenmerk liegt in der Bildungs- und Jugendförderung. Der Gründungsgedanke der Kärntner Sparkasse ist auch heute noch so lebendig wie damals: Den Menschen Zugang zu Wohlstand, Bildung und finanzieller Sicherheit zu erleichtern und der Allgemeinheit einen Teil ihres wirtschaftlichen Erfolges wieder zur Verfügung zu stellen.

Vordenken

Was mit der Gründungsidee „Hilfe zur Selbsthilfe“ begann, hat sich bis heute bewährt. Das Wohl für die Gesellschaft steht an oberster Stelle. Nicht die Gewinnmaximierung, sondern die Erfüllung von Aufgaben für die Menschen und die finanzielle Eigenvorsorge. Eine große Idee des Vordenkens.

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Ohne Kärntner Sparkasse gäbe es kein Stadttheater, kein Konzerthaus, kein Landesmuseum, keine Wörthersee-Süduferstraße, keine HAK-Klagenfurt, keine Großglockner-Hochalpenstraße und vieles mehr, denn all diese Bauten wurden von der Kärntner Sparkasse gestiftet oder maßgeblich unterstützt. Heute stehen vorwiegend kulturelle, soziale, bildende und wissenschaftliche Förderungen im Fokus. So wird „Hilfe zur Selbsthilfe“ täglich gelebt. Durch eine Vielzahl von Förderungen nimmt die Kärntner Sparkasse ihre gesellschaftliche Verantwortung wahr – und das Jahr für Jahr. Als verlässliche Bank ist sie Partnerin für ihre 200.000 Kunden und auch Förderin von wichtigen Projekten und Institutionen in Kärnten.

Jahrelange Partnerschaften

Die Strategie der Förderungen ist es, den Wirtschaftsraum Kärnten langfristig zu stärken und positiv zu gestalten. So sollen die Sparkassen-Förderungen auch als Hebel für die Realisierung von Zukunftsprojekten wirken. Jahrzehntelange Partnerschaften bestehen mit dem AVS-Sozialhilfeverband Kärnten, SOS-Kinderdorf, Schulheim Josefinum, Musikverein Kärnten, Carinthischer Sommer, Ensemble Porcia, Kulturinitiative Bleiburg, ebenso KAC und VSV (Jugendförderung), Snowboard, Schülerliga Fußball und Volleyball sowie Nationalpark Hohe Tauern. Die Zweite Sparkasse ist eine wichtige Einrichtung, bei der Menschen ohne Bankverbindung ein kostenloses Habenkonto erhalten und so den Wiedereinstieg in ein geregeltes Leben möglich wird.

Schwerpunkt Soziales

Im vergangenen Jahr standen zahlreiche Förderungen im Bereich Soziales im Fokus, wie der Verein Careleaver, der sich um junge Erwachsene kümmert, die nach einer sozialen Betreuung in die Erwachsenenwelt wechseln. Ebenso die Bergrettung Kärnten, das Gewaltpräventions- und Integrationsprojekt ASPIS–RESET und viele mehr. Die Lerncafès der Caritas zur Lernförderung von Kindern und Jugendlichen oder Stipendien für Gesundheits- und Krankenpflegeberufe werden ebenso unterstützt wie die Finanzbildung von Jugendlichen mit dem FLiP-Financial-Park sowie Biodiversitätsprojekte mit dem Preis „Die goldene Apis“.