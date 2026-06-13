Finanzspritze: Land greift Rettungsorganisationen unter die Arme

Zwischen 2022 und 2025 verbuchte das Rote Kreuz ein Minus von 17 Millionen Euro. Weil für das laufende Jahr ein weiterer Verlust droht, schlägt die Organisation Alarm. 5 Minuten berichtete. Mehr dazu unter: Finanzkollaps droht: Rotes Kreuz schlägt Alarm wegen Millionenloch. Um dies zu verhindern, hat sich am Samstag das Land Kärnten eingeschaltet. Da es für die Einsatzorganisationen zusehends schwieriger werde, die allgemeinen Kostensteigerungen abzudecken, „werden wir in der Regierungssitzung am Dienstag eine Sonderförderung für unsere Rettungsorganisationen Rotes Kreuz, Johanniter und Samariterbund beschließen“, kündigt Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) am Samstag an. Konkret soll zusätzlich zum sogenannten „Rettungseuro“ – dieser beträgt heuer 16,6 Millionen Euro – eine Sonderförderung ausbezahlt werden. Die Rede ist von 3,74 Millionen Euro.

©LPD Kärnten/Bauer Am Foto: Landeshauptmann Daniel Fellner

Land springt mit Sonderförderung ein

Vom Gesamtbetrag fließen 3,3 Millionen Euro an das Rote Kreuz. Davon deckt das Land mit 1,9 Millionen Euro die gesamten Vorjahreskosten der Rettungsdienst-Leitstelle ab. Die restlichen 1,4 Millionen Euro fließen in die elektronische Einsatzkommunikation sowie in neue Uniformen. Zudem erhalten der Samariterbund eine Sonderförderung von 245.000 Euro und die Johanniter 180.000 Euro. Fellner: „Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den Tausenden Ehrenamtlichen, die an und über ihre Grenze gehen, um Menschenleben zu retten, ganz herzlich. Sie alle sind unverzichtbar. Sie sind rund um die Uhr einsatzbereit und machen das Kärntner Rettungswesen zu dem, was es ist: einsatzstark und verlässlich.“