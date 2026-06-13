41€-Wocheneinkauf in Italien: Leser über Preise in Österreich schockiert

Ein in Italien lebender Leser hat sich mit seinem jüngsten Einkauf bei Aldi in Jesolo an die 5 Minuten Redaktion gewandt. Der Grund: Für einen vollen Einkaufswagen bezahlte er lediglich 41,42€ - inklusive zwölf Flaschen Wasser.

Für diesen Einkauf bei Aldi in Italien bezahlte ein in Italien lebender Kärntner laut Kassenzettel 41,42 Euro. Das Foto schickte er an die 5-Minuten-Redaktion, um auf die Preisunterschiede zu Österreich aufmerksam zu machen.

Für diesen Einkauf bei Aldi in Italien bezahlte ein in Italien lebender Kärntner laut Kassenzettel 41,42 Euro. Das Foto schickte er an die 5-Minuten-Redaktion, um auf die Preisunterschiede zu Österreich aufmerksam zu machen.

„Die Lebensmittelpreise in Österreich schockieren mich immer wieder“, schreibt der 5-Minuten-Leser. Da er regelmäßig zwischen Italien und Österreich pendelt, würden ihm die Unterschiede bei den Supermarktpreisen besonders auffallen. Auf dem Kassenzettel finden sich zahlreiche Produkte des täglichen Bedarfs, darunter Obst und Gemüse, mehrere Packungen Nudeln, Mozzarella, Burratina, Joghurt, Schinken, Snacks und Getränke. Ein Foto des Einkaufs zeigt die gesamte Ware auf einem Küchentisch ausgebreitet. „Wenn ich ähnliche Einkäufe in Österreich mache, komme ich meist deutlich teurer davon„, so das Fazit.

©Leser | Dieser Einkauf bei Aldi in Italien kostete 41,42 Euro.

„Kein günstiges Pflaster“

Dem Leser sei bewusst, dass Faktoren wie Löhne, Steuern oder Energiekosten Auswirkungen auf die Preisgestaltung hätten. Dennoch empfinde er den Unterschied aus Sicht eines Konsumenten als bemerkenswert. „Österreich ist beim Lebensmitteleinkauf längst kein günstiges Pflaster mehr“, findet der in Italien lebende Leser. Wie groß Preisunterschiede tatsächlich ausfallen, hängt von vielen Faktoren wie Region, Händler oder aktuellen Angeboten ab. Der Einkauf des Lesers zeigt jedoch, warum die Diskussion über Lebensmittelpreise viele Menschen weiterhin beschäftigt.

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Schnell mal nach Tarvis?

Ganz neu ist die Diskussion allerdings nicht. Gerade im Grenzraum zu Italien hört man immer wieder, dass Kärntner für den Einkauf rasch über die Grenze fahren. Vor allem rund um Tarvis wird seit Jahren darüber gesprochen, dass viele Produkte dort günstiger zu haben seien. Ob sich der Einkauf am Ende tatsächlich lohnt, hängt zwar von den gekauften Waren und der Anfahrt ab – Gesprächsthema sind die Preisunterschiede aber immer wieder. Welche Erfahrung habt ihr bisher gemacht? Lasst es uns in den Kommentaren oder per Abstimmung wissen!