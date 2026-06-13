Einen „Ritterschlag der Töne“ auf der Burg Taggenbrunn

Besitzer der Burg Taggenbrunn, Alfred Riedl, ist schon zu Lebzeiten eine Legende. Da fehlte nur noch die Nacht der Musiklegenden. Organisiert von seiner Tochter Michaela und Intendanten Arno Steinwider ging am Freitag die Post ab.

Einer der Höhepunkte der Sommerfestspiele auf der romantischen Burg Taggenbrunn und gleichzeitig ein Ritterschlag der Töne war zweifelsohne die „Nacht der Musiklegenden“. In Fach-und Kulturkreisen sind die Abende von Ana, Vincent, Deniz und Eric seit Jahren ebenfalls schon legendär. Bis zur mitternächtlichen Uhrzeit präsentierten sie in ausverkaufter uriger Umgebung musikalische Leckerbissen von unvergänglichen Pop-Rock und Soulklassikern bekannte Musical Melodien sowie Hits der Legenden Tina Turner, Freddie Mercury, Michael Jackson und Whitney Houston, die dem Original um nichts nachstanden.

Standing Ovations

Gemeinsam mit der sechs Mann-Liveband brachte besonders der holländische Weltstar mit kapverdischen Wurzeln, Ana Milva Gomes, das Publikum außer Rand und Band. Immer wieder gab es stehende Ovationen, es wurde geklatscht und mitgetanzt. Um die europaweit begehrten Stars nach Kärnten auf ihre Burg zu bekommen wurden alle Register gezogen: „Zwei Jahre mussten ich gemeinsam mit unserem Intendanten darum kämpfen um diesen Abend möglich zu machen, denn diese Truppe ist sehr begehrt und es gab kaum noch freie Termine“, erzählt Michaela Riedl – begeistert, dass es dann doch noch klappte. Binnen weniger Tage nach der Ankündigung war das Konzert dann restlos ausverkauft.

©Bodner | Impressionen der „Nacht der Musiklegenden“ auf der Burg Taggenbrunn.

Weitere Events

Bereits jetzt schon ausverkauft sind ein Musical Classic Abend am 26. Juni mit Maya Hakvoort und Lukas Perman sowie ein Liederabend mit Jonas Kaufmann am 24. September. Für Veranstaltungen mit Günther Groisböck am 19. Juni und Helmut Wildhaber und Cornelius Obonya sind nur mehr Restplätze zu haben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.06.2026 um 17:52 Uhr aktualisiert