Drei Hochzeit-Locations sind in Kärnten besonders gefragt

Am 26. Juni 2026 werden sich in Kärnten viele Paare das Ja-Wort geben. Bereits jetzt zeichnet sich der Freitag als Trendtermin ab. Drei Locations sind dabei besonders begehrt ...

Die jüngsten Daten der Statistik Austria belegen einen leichten Rückgang bei den Eheschließungen: 2025 gaben sich in Kärnten 2.735 Paare das Ja-Wort – ein Minus von 2,0 Prozent zum Vorjahr. Bundesweit war der Rückgang mit 0,6 Prozent etwas schwächer. Laut dem Portal Hochzeit.click war der Mai mit 7.197 Trauungen der beliebteste Monat, gefolgt vom August (5.927) und September (5.715). Der absolute Spitzentag war Samstag, der 24. Mai 2025, mit 844 Ja-Worten. Für das Jahr 2026 zeichnet sich bereits der 26. Juni als neuer Trendtermin ab.

Die beliebtesten Hochzeitslocations

Das Ranking der beliebtesten Locations wird österreichweit vom Tiroler jezz AlmResort Ellmau angeführt. Die Plätze zwei und drei gehen an das Wiener Etablissement Am Reisenberg und Franz von Grün in Niederösterreich. In Kärnten führen das Schloss Maria Loretto, das Gipfelhaus Magdalensberg sowie das Schloss Wolfsberg die Liste an. Sprecher Bernhard Fichtenbauer betont abschließend: „Gefragte Hochzeitslocations sind inzwischen häufig 12 bis 24 Monate im Voraus ausgebucht, wobei sich die Buchungen zunehmend gleichmäßig über die gesamte Saison verteilen. Besonders Samstage in den Monaten Juni, August und September zählen zu den am frühesten reservierten Terminen.“