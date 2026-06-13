Wetterumschwung: Gewitter, Hagel und Sturm ziehen in Kärnten auf

Ein plötzlicher Wetterumschwung erwartet die Kärntner am Sonntagnachmittag. Während sich der Vormittag noch sonnig und freundlich präsentiert, warten am Nachmittag Starkregen, Sturmböen und Hagel.

Kärnten startet zunächst in einen sonnigen Sonntagvormittag. Die Temperaturen klettern auf sommerliche 24 bis 28 Grad. Doch der Schein trügt. „Am Nachmittag und Abend können sich in labil-geschichteter Luft lokale Schauer und Gewitter ausbilden“, betonen die Meteorologen der Geosphere Austria.

Starkregen, Hagel und Sturmböen

Erste Quellwolken machen sich im östlichen Bergland bemerkbar. In der Folge sind speziell in Unterkärnten einige gewittrige Regenschauer möglich. Im Zuge dessen ist nicht nur mit Starkregen, sondern auch mit kräftigem Wind und Hagel zu rechnen. Gewarnt wird unter anderem vor überfluteten Straßen, überschwemmten Kellern sowie herumwirbelnden Gegenständen. Ähnlich lautet auch die Prognose der Österreichischen Unwetterzentrale: „Besonders im Süden und Südosten können sich am Nachmittag kräftige Gewitter bilden. Lokal kommt es zu Starkregen, Hagel und Sturmböen.“