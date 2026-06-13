Auto kollidierte mit Motorrad: Zwei Verletzte

Eine Kollision zwischen einem Motorrad und einem Auto forderte am Samstag zwei Verletzte auf der B81 Bleiburger Bundesstraße. Im Einsatz standen die Polizei, die Freiwilligen Feuerwehren Neuhaus und Schwabegg sowie die Rettung.

Ein 50-jähriger Autofahrer aus Villach führte am Samstagnachmittag ein Wendemanöver auf Höhe eines Parkplatzes in der Gemeinde Bleiburg durch. Dabei dürfte er ein herannahendes Motorrad übersehen haben. Es kam zur Kollision. „Der 49-jähriger Motorrradfahrer aus dem Bezirk Klagenfurt-Land erlitt Verletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Bleiburg. Auch sein 17-jähriger Sohn, der sich am Soziussitz befand, wurde verletzt. „Der Jugendliche wurde vom Rettungsdienst in das ELKI Klagenfurt gebracht“, so die Exekutive.

Bundesstraße vorübergehend gesperrt

Die Insassen des Autos blieben unverletzt. Jedoch entstand an beiden Fahrzeugen ein erheblicher Sachschaden. Die B81 Bleiburger Bundesstraße war im Bereich der Unfallstelle bis etwa 16.30 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Absicherungs- und Aufräumarbeiten wurden von den Freiwilligen Feuerwehren Neuhaus und Schwabegg durchgeführt.