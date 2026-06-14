Nachbarin bemerkte Brand: Wohnhaus im Drautal massiv beschädigt

Ein folgenschwerer Brand in Dellach im Drautal beschädigte am Samstag ein Wohnhaus massiv. Das Feuer brach im ersten Stock aus, Menschen wurden dabei nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Ursache laufen.

In der Gemeinde Dellach im Drautal im Bezirk Spittal an der Drau ist es am späten Samstagnachmittag zu einem folgenschweren Wohnungsbrand gekommen. Das Feuer brach gegen 17:15 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in einem Schlafzimmer im ersten Obergeschoss des Wohnhauses aus und griff in der Folge auf ein nordöstlich gelegenes Gästezimmer über, das dadurch komplett zerstört wurde.

Keine Personen verletzt

Da sich zum Zeitpunkt des Vorfalls niemand im Gebäude aufhielt, gab es keine Verletzten, wie die Landespolizeidirektion Kärnten berichtet. Eine aufmerksame Nachbarin bemerkte den Brandausbruch rechtzeitig und alarmierte sofort die Rettungskräfte. Die Freiwilligen Feuerwehren Dellach im Drautal und Stein rückten daraufhin mit drei Fahrzeugen und rund 20 Einsatzkräften aus, um das Feuer zu bekämpfen.

Sachschaden ist enorm

Zwar konnte der Brand gelöscht werden, durch die massive Rauchentwicklung wurden jedoch das gesamte erste Obergeschoss sowie das darüberliegende Stockwerk schwer in Mitleidenschaft gezogen. Wie hoch der entstandene Sachschaden genau ist, steht aktuell noch nicht fest. Die polizeilichen Ermittlungen zur genauen Ursache des Feuers wurden bereits eingeleitet.