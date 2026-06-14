Alko-Unfall in Kärnten: Lenker (71) krachte frontal in den Gegenverkehr

Bei einem Frontalzusammenstoß im Bezirk Hermagor ist am Samstagabend eine Autofahrerin verletzt worden, wie die Landespolizeidirektion Kärnten berichtet.

Ein im Anschluss mit dem 71-jährigen Unfalllenker durchgeführter Alkomatentest fiel positiv aus.

Ein im Anschluss mit dem 71-jährigen Unfalllenker durchgeführter Alkomatentest fiel positiv aus.

Gegen 20:10 Uhr war ein 71-jähriger Mann mit seinem Pkw auf einer Gemeindestraße in Kreuth ob Möschach in nordwestliche Richtung unterwegs, als sein Wagen im Bereich einer langgezogenen Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache frontal mit dem entgegenkommenden Auto einer 53-jährigen Frau kollidierte.

Frau wurde ins LKH gebracht

Während der 71-Jährige, der ebenfalls aus dem Bezirk Hermagor stammt, den Unfall unverletzt überstand, zog sich die Lenkerin Verletzungen unbestimmten Grades zu. Sie wurde nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst in das Landeskrankenhaus Villach transportiert.

Lenker (71) mit positivem Alko-Test

An den beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden. Ein im Anschluss mit dem 71-jährigen Unfalllenker durchgeführter Alkomatentest fiel positiv aus, woraufhin ihm die Einsatzkräfte den Führerschein vorläufig abnahmen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.06.2026 um 06:45 Uhr aktualisiert