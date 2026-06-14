Horror-Unfall in Kärnten: Lenker (22) stirbt nach Flucht vor Polizeikontrolle

Ein Fluchtversuch vor einer Polizeikontrolle endete in der Nacht auf Sonntag im Bezirk St. Veit an der Glan tödlich. Ein 22-jähriger Autofahrer verlor die Kontrolle über seinen Wagen, welcher daraufhin Feuer fing.

Eine Polizeistreife bemerkte am späten Samstagabend gegen 22:50 Uhr ein am Straßenrand der Gurktal Straße (B 93) geparktes Auto, dessen Motor lief. Als die Beamten den Wagen und dessen Fahrer kontrollieren wollten, ergriff dieser plötzlich die Flucht. „Der Lenker setzte seine Fahrt jedoch unmittelbar fort und entfernte sich mit hoher Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Weitensfeld. Eine kurzzeitig aufgenommene Nachfahrt wurde aufgrund der hohen Geschwindigkeit des Fahrzeugs sowie der bereits bekannten Kennzeichen abgebrochen“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten.

Unfallstelle in der Wiese entdeckt

Die Polizisten brachen die Verfolgung aus Sicherheitsgründen ab, stießen jedoch nur wenig später auf der B 93 auf deutliche Brems- und Schleuderspuren sowie aufgeworfenen Schmutz. Bei der anschließenden Suche entdeckten die Einsatzkräfte das verunglückte Fahrzeug: Der Wagen war von der Fahrbahn abgekommen, gegen eine Böschung geprallt und blieb schließlich völlig zerstört und brennend auf dem Dach in einer angrenzenden Wiese liegen.

Reanimation blieb erfolglos

Den verunglückten Fahrer fanden die Beamten in unmittelbarer Nähe des brennenden Wracks. Sie begannen sofort mit Erste-Hilfe-Maßnahmen, bei denen sie kurz darauf von der alarmierten Feuerwehr sowie dem Rettungsdienst und einem Notarzt unterstützt wurden. Die Verletzungen des 22-Jährigen aus dem Bezirk St. Veit an der Glan waren jedoch so schwerwiegend, dass er noch direkt am Unfallort verstarb. Die Freiwillige Feuerwehr Gurk war mit einem Großaufgebot vor Ort, um den Fahrzeugbrand zu löschen und die Unfallstelle abzusichern. Wegen der aufwendigen Bergungsarbeiten und der polizeilichen Unfallaufnahme musste die B 93 bis ca. 1 Uhr nachts für den gesamten Verkehr komplett gesperrt werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.06.2026 um 07:09 Uhr aktualisiert